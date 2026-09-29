Cami Rajchman se quebró al hablar del "dolor más duro" de su vida: "Ayer lloré todo el día"

Cami Rajchman se mostró profundamente emocionada en una sucesión de historias de Instagram en las que recordó a Simba, el perro que la acompañó durante buena parte de su infancia y adolescencia, y habló del particular vínculo que comenzó a construir con Polonio, el cachorro que adoptó junto a su excompañero de Rombai, Fer Vázquez.

Entre lágrimas, la comunicadora relató que Simba nació el 6 de agosto y que llegó a su casa el 24 de setiembre de 2001, cuando ella cursaba primero de escuela. Incluso recordó que por entonces llevaba un diario íntimo en el que escribió sobre la llegada de su mascota.

"Simba fue el gran amor perruno de mi vida", expresó Cami, quien contó que después de su muerte, en 2014, y de la del hijo de Simba a quien también cuidó, no pudo volver a considerar la posibilidad de tener una mascota. "Fue el dolor más duro de mi vida", confesó.

Ese recuerdo volvió a cobrar fuerza con la llegada de Polonio. Cami contó que cuando lo llevó a su casa sintió "una felicidad extrema", pero que al mismo tiempo comenzaron a aparecer pensamientos vinculados a Simba y al temor de estar, de alguna manera, intentando reemplazarlo.

"Me angustiaba pensar en ‘el reemplazo’. Sé que no lo es y obviamente todos los que tuvieron perritos saben que no es así", explicó mientras las lágrimas comenzaban a aparecer. "No puedo creer que estoy llorando. Ayer lloré todo el día por esto", reconoció.

La fecha también tuvo un significado especial para ella: el 6 de agosto, día en que nació Simba, es desde hace años un momento en el que inevitablemente piensa en él. Ahora, con la llegada de Polonio en esa fecha, adquirió un nuevo sentido.

Camila Rajchman. Foto: Captura de Instagram @camiraj.

Pero detrás de la emoción por su nueva mascota también apareció el miedo. Cami contó que el día anterior había subido a Polonio al auto y comenzó a sentir "una presión en el pecho". En ese momento pensó: "No, no, no me puedo encariñar con este perro". "Porque volvía a sentir la sensación de miedo a que le pase algo a algo que amás tanto", explicó. Y, mientras acariciaba a Polonio, cerró su reflexión con una frase que resume lo que significa para ella esta nueva compañía: "Ahora tengo un bebé".

Polonio llegó a la vida de Cami a través de una adopción compartida con Fer Vázquez, su excompañero de Rombai. La comunicadora viene compartiendo en sus redes el día a día junto a la flamante mascota y hasta le hizo un instagram propio: @soypolonio_, que ya suma más de cuatro mil seguidores.