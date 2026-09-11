El universo de Cris Morena llega a Uruguay con la "Experiencia Margarita": qué es y cómo anotarse

El espacio de formación y desarrollo artístico Otro Mundo, concebido por la creadora argentina Cris Morena, concretará una incursión en suelo uruguayo durante las próximas vacaciones de setiembre. La propuesta se llevará a cabo del lunes 21 al jueves 24 de setiembre, de 09:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Moorlands School en Canelones.

Dirigida a niños y jóvenes de entre 8 y 15 años —con o sin experiencia previa—, la iniciativa busca expandir el universo creativo de Margarita más allá de la pantalla, permitiendo a los asistentes sumergirse en una vivencia donde la música, la actuación, el trabajo en equipo y el desarrollo personal son los grandes protagonistas.

Cris Morena en Otro Mundo, su espacio de enseñanza en Buenos Aires. Foto: Captura de Instagram @bycrismorena.

Mercedes Villegas, directora académica de Otro Mundo, explicó a El País que la propuesta surge del espíritu original de la academia, que diseña instancias intensivas para conectar con el sello distintivo de sus producciones. En este modelo pedagógico, las actividades se distancian de las clases tradicionales y se plantean como "encuentros" de intercambio entre los "guías" (profesores) y los jóvenes.

Por su parte, Lucía Manzitti, encargada de comunicación de Moorlands School Uruguay, remarcó el valor de acercar a la comunidad una propuesta de primer nivel que promueve el descubrimiento del talento y la confianza en un entorno profesional.

A lo largo de las cuatro jornadas, los participantes trabajarán junto a profesionales del staff de Otro Mundo especialmente certificados en cada disciplina artística. De este modo, abordarán el entrenamiento escénico y la interpretación partiendo de la improvisación y la creación colectiva, utilizando las canciones y la mística de Margarita como hilo conductor.

A nivel organizativo, el taller dividirá a los inscriptos en franjas etarias (de 8 a 11 años y de 12 a 15) para potenciar la integración grupal, e incorporará dinámicas lúdicas y la instancia técnica de registrar sus propias voces en grabaciones profesionales. Desde la organización señalan que los asistentes deberán concurrir con ropa cómoda apta para el movimiento, snacks y una botella de agua para las jornadas de entrenamiento. El hito de cierre del encuentro será un montaje artístico especial donde los jóvenes protagonizarán una presentación frente a sus familiares y amigos para compartir lo aprendido en el proceso.

La actividad cuenta con cupos limitados y las consultas o inscripciones se gestionan a través del correo electrónico ateliers@otromundo.com.ar.