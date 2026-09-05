Esteban Recagno: su obra de Shakespeare, el trabajo con Cris Morena y por qué se cortó su ciclo con Eunice Castro

Tras varias temporadas de trabajo en el exterior, con un paso destacado por la televisión peruana y abocado a sus proyectos audiovisuales, Esteban Recagno volvió a las tablas montevideanas. El actor integra el elenco de La Tempestad, el clásico de William Shakespeare adaptado por Sebastián Silvera Perdomo y dirigido por Fernando Amaral que se presenta los domingos en el Teatro Stella D’Italia.

En diálogo con El País, el actor repasa este ambicioso despliegue escénico que incluye vuelos en arnés y un formato inmersivo, recuerda sus inicios cuando cruzó el Río de la Plata a los 17 años buscando una oportunidad con Cris Morena -meta que cumplió recientemente al participar en Margarita- y reflexiona sobre el presente del teatro local y sus próximos proyectos en cine.

-Hacía varios años que no hacías teatro en Montevideo. ¿Cómo se dio este regreso?

-Extrañaba el teatro de sala. Cuando me llamó Fernando Amaral para La Tempestad no lo podía creer, porque es alguien que admiro desde que estudio actuación. Que años después me convoque para hacer del príncipe Fernando en la obra de Shakespeare fue una alegría enorme.

-¿Sentiste la responsabilidad de encarar un clásico de esa magnitud?

-Dudé un poco si iba a poder lograrlo. No tocaba un texto de Shakespeare desde que egresé de la escuela de actuación con Sueño de una noche de verano. Hacer un trabajo de texto de este nivel y en una sala tan importante con un elenco prestigioso era una gran responsabilidad, pero me sentí respaldado por un director que me acompañó en todo el proceso. Me daba miedo no poder interpretar el texto con verdad, pero por suerte el resultado fue muy positivo, tuvimos muy buenas críticas y al público le gustó.

-La obra se caracteriza por una importante puesta en escena en la que llegás a colgarte de un arnés, ¿cómo enfrentaste ese desafío?

-¡Sí! Es la primera vez que me cuelgan de un arnés en escena. A mí me encantan los desafíos físicos y el deporte, así que desde el primer ensayo ya me colgué y daba vueltas. ¡Yo quería que me subieran incluso más arriba, pero por temas de seguridad no se pudo! La obra es súper inmersiva: los actores entramos y salimos por distintas partes de la sala y movemos unos carros en el escenario que le dan mucha dinámica a la historia.

Esteban Recagno protagoniza "La Tempestad". Va los domingos en el Teatro Stella. Foto: difusión

-¿Por qué estuviste cinco años sin participar de un proyecto en la escena local?

-Sinceramente, no encontraba un proyecto que sintiera como un verdadero desafío y que justificara el tiempo que requiere el teatro. A mí me encanta el cine y eso exige mucha disponibilidad horaria. Además, la realidad es que en Uruguay el teatro se hace por amor al arte, no es algo redituable económicamente. Ojalá que eso cambie. De todas formas, me entusiasmó mucho volver y ver a un público más joven acercándose al teatro como plan, más allá del público de culto tradicional.

-Acaba de salir en Netflix la nueva temporada de Margarita, la serie de Cris Morena en la que tenés una participación, ¿cómo fue la experiencia de formar parte de una producción como esta?

-Estoy muy emocionado. Fue cumplir un sueño que tenía desde los 17 años. En aquel momento le pedí permiso a mi madre y me fui solo a Buenos Aires en Buquebus para llevar mis fotos y mi material a la productora de Cris Morena y a Pol-ka. No conocía a nadie, pero tenía la convicción de que la presencialidad iba a tener más impacto que si mandaba un mail. Años después, verme en el set de Margarita trabajando con actores como Fabio Di Tomaso y cruzándome con ella fue una locura.

-¿Llegaste a cruzar palabras con Cris Morena en el set?

-Sí, hablamos muy poquitas palabras y no me animé a contarle lo que había hecho de chico, incluso me dio vergüenza pedirle una selfie. Siempre digo que hay pocas personas a las que les pediría una foto y Cris es una de ellas, pero no me dio. Es una diosa, tiene un lomazo, y me cayó súper bien.

-¿Quién te cayó mejor del elenco?

-Rey (Mateo Belmonte) me cayó muy bien, Mora (Bianchi) también y Fabio (Di Tomaso) es lo máximo.

-¿Tuviste un affaire con alguien del elenco?

-No, ojalá (risas). Me hubiera gustado. De todos modos la mayoría son personas demasiado chicas.

-Compartiste rodaje con un alumno tuyo.

-Sí, con José Fabini. Él fue alumno mío cuando era muy chiquito, y ahora verlo en el set grabando una producción de este tamaño con 18 años me dio un orgullo enorme. Fue muy emocionante.

-También se te vio el último año en la serie vertical Rey Alfa y su elegida junto a Rosina Beltrán.

-Eso fue un desafío genial y enriquecedor. El formato exige una frescura y una precisión distintas a la ficción tradicional porque hay que enganchar al espectador al instante. Rosina le aportó una energía bárbara y una espontaneidad que hizo que la química fluyera muy fácil en el set.

-A partir de este producto enfrentaron algunas críticas y momentos que se volvieron meme en redes sociales, ¿cómo procesás este tipo de cosas?

-Entiendo que en Latinoamérica tuvo más de 12 millones de reproducciones, lo que demuestra que la gente consumió y se divirtió mucho con la propuesta. En mi caso interpretando al antagonista no fui un blanco de bromas sobre mi actuación, pero tengo claro que cuando un proyecto logra tanto éxito es normal que aparezcan haters. En esta industria el problema está cuando algo pasa desapercibido.

-A comienzos de año habías anunciado la vuelta de tu programa de streaming con Eunice Castro, pero días antes del estreno abandonaron el proyecto, ¿se pelearon?

-Con Eunice está todo bien. Tenemos una química bárbara y la quiero un montón, pero no pudimos concretar ciertos aspectos comerciales y de sponsors. No fue un tema entre nosotros sino nuestro con el proyecto, y por eso es que yo tampoco lo continué. Ambos vivimos de esto y el tiempo que le dedicamos a un proyecto como este requiere que sea redituable. Las marcas locales a veces tienen dificultades para apoyar ciertos formatos de streaming.

-¿Vos consumís streaming?

-Sí, me gusta mucho Aweno. En el futuro me gustaría tener un espacio de streaming enfocado en hablar de cine uruguayo y latinoamericano.

-¿Qué nuevos proyectos tenés entre manos?

-Terminé de filmar la película Bajo control, dirigida por Mateo Bazterrica, donde soy el protagonista junto a Nuria Fló. Fue hermoso trabajar con ella, la admiro mucho como actriz.