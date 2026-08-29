Adrián Suar y la posibilidad de volver a actuar en televisión abierta: "Me falta una vuelta más"

Adrián Suar atraviesa un año de esplendor en cine, teatro y televisión. En la pantalla grande, Yo, Narciso se consolida como la película argentina más vista del año. Sobre las tablas, encabeza Sottovoce, la comedia más convocante de Buenos Aires. En tanto, desde su rol como gerente de programación de El Trece, logró dar vuelta una racha adversa gracias al tándem competitivo de los programas Es Mi Sueño y Otro día Perdido, que hoy pelea mano a mano la audiencia frente a los potentes realities de Telefe.

A los 58 años, Suar lleva más de tres décadas como una de las figuras centrales del espectáculo argentino. Actor, productor y empresario televisivo, estuvo detrás (y delante) de algunas de las ficciones más populares del Río de la Plata. De la mano de su productora Pol-ka, marcó una época al imponer una nueva forma de realizar tiras diarias que se salían del clásico culebrón para incursionar en géneros como el policial (Poliladron o 099 Central), el costumbrismo (Gasoleros o El sodero de mi vida) o propuestas de época (Padre Coraje o Argentina: Tierra de Amor y Venganza).

Su trayectoria también está ligada al cine y al teatro, dos ámbitos en los que continúa activo mientras mantiene su lugar en la televisión. Ese recorrido, atravesado por los cambios en las formas de producir y consumir ficción, le permite analizar desde una perspectiva privilegiada el presente de una industria que conoce desde todos sus frentes.

Suar y Oreiro protagonizan "Yo, Narciso". Foto: difusión

En el marco de un agitado junket de prensa celebrado en las instalaciones del Hotel Hyatt Centric de Montevideo pocas horas antes de la esperada avant premiere del film, el protagonista dialogó sobre el presente de la película. Yo, Narciso es una comedia romántica de enredos que reflexiona sobre el narcisismo a partir del vínculo entre el cirujano Máximo Rey, interpretado por Suar, y la profesora de sociología Rocío Flores, que se infiltra como su paciente para investigar su patología narcisista con fines académicos.

El largometraje marca el esperado reencuentro de la emblemática pareja actoral trece años después del rotundo éxito de la tira Solamente vos. Consultado sobre la extensa pausa antes de volver a compartir un proyecto con la actriz uruguaya y la química intacta que mantienen frente a las cámaras, Suar repasó los motivos de la demora: "Esperamos bastante tiempo. Pasaron muchas cosas en el medio, agendas y proyectos que no cuadraban, hasta que se unificó la idea de Yo, Narciso. Le llevé la propuesta de una comedia con esta temática y ahí se alinearon los planetas para hacer la película juntos”.

El film aborda el narcisismo y, ante la consulta sobre si debió lidiar con personalidades con esta característica desde su rol de gerente de Canal 13 y en su productora Pol-ka, Suar advirtió que "no es lo mismo" la vanidad que existe en el medio y esta condición médica "compleja y particular" que aparece en la película. No obstante, reconoció que ha tenido que "administrar muchísimo" los egos de los actores.

"Conozco mucho el medio desde adentro. Sé perfectamente cómo somos los actores, y hay momentos de demasiado egocentrismo. Hay que gestionarlo hablando mucho y estando encima, por lo menos en el momento de trabajo entre el productor y el actor”, indicó.

Uno de los pasajes más comentados del largometraje es la participación especial de Moria Casán, quien también atraviesa un momento de auge gracias al lanzamiento de su propia serie autobiográfica. Suar celebró el impacto de la diva en el rodaje y en el resultado final: "Es muy lindo lo que se ve en la pantalla y nosotros disfrutamos mucho haciéndolo. Nos reímos, nos divertimos y aportó muchísimo. Esa lengua karateka, esa velocidad mental, ese histrionismo y ese porte que tiene es tremendo”. Asimismo, valoró el presente televisivo de la conductora al frente de La Mañana con Moria en la pantalla de El Trece: La tenemos en el canal a la mañana haciendo un trabajo extraordinario".

El diálogo también derivó hacia la transformación de la televisión abierta y la migración de la ficción hacia las plataformas. "Yo estoy esperanzado en que la ficción va a encontrar la forma de volver a la televisión abierta", comentó. En ese sentido, recordó el caso de Hija del Fuego, la ficción protagonizada por la China Suárez que produjo en 2025. La ficción se hizo para Disney+ y luego pasó a El Trece, y para Suar, "era 100% una novela de Pol-ka".

La experiencia implicó adaptar aquel modelo de ficción diaria a un formato más breve: "Se hizo una serie de 20 o 22 capítulos, una minitira, mientras que antes las tiras eran de 120 y duraban ocho meses". Y agregó con optimismo: "Esa situación de pertenencia con el programa y de fidelidad de estar a tal hora sentado mirando televisión de a poco va a volver".

Por otra parte, el programador rescató el valor de la televisión en vivo y de los grandes formatos nocturnos, poniendo como ejemplo el éxito del programa de Guido Kaczka que va por su canal. Es que en el último año, el certamen de canto Es mi Sueño junto a Otro día perdido de Mario Pergolini le devolvieron buenos resultados de audiencia al horario central de El Trece.

"Se dio después de un tiempo largo que no lo podía encontrar. Creo que ahora encontré una naturaleza muy buena en un Guido con un poco más de show. Es un Guido en una versión más premium, con un programa más de gala con un jurado de artistas consagrados”, destaca sobre el concurso.

Para el próximo año, los rumores de radiopasillo dan cuenta de que el canal podría incorporar a con los conductores Nicolás Repetto y Karina Mazzocco a su grilla. Sobre este tema, el gerente confirmó: "Estamos hablando, existe esa posibilidad".

¿Y qué hay de él mismo? ¿Podría volver a actuar para televisión abierta? En 2013, cuando hizo la tira con Oreiro, anunció que daba por terminada su etapa como protagonista de ficciones diarias. Si bien en 2016 se lo vio en Silencios de Familia, un unitario dentro del género de comedia dramática, y en 2018 en El Host, un producto para FOX que mezclaba ficción con entretenimiento, nunca más se volvió a poner al frente de una tira.

Consultado por aquellas declaraciones y por la posibilidad de volver, el actor no lo descartó volver a ocupar un lugar frente a cámara en El trece y remarcó: "Me falta una vuelta más, quiero una vuelta más".

Sottovoce.

En paralelo a su actividad televisiva y cinematográfica, Suar atraviesa un gran momento en teatro con Sottovoce, la comedia que protagoniza junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega y agota localidades en el Teatro El Nacional de Buenos Aires. La historia gira alrededor de dos primos que están a punto de concretar la venta de una empresa textil familiar, pero la disputa por el dinero hace aflorar viejos conflictos, secretos y tensiones entre los integrantes de la familia.

Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega en "Sottovoce". Foto: difusión

La obra, además de hacer estallar de risa al público desde el inicio hasta el final, sorprende con una original puesta en escena que incluye, entre otros recursos rimbombantes, lluvia en vivo sobre el escenario.

El éxito de la obra también abrió la puerta a nuevos proyectos para Suar: en la nota conjunta que realizó con Natalia Oreiro para El País, minutos después de la entrevista individual, el actor y productor anticipó que quiere compartir escenario con la uruguaya. "Lo vamos a hacer", dijo convencido de poder llevar a la actriz al teatro con una propuesta en conjunto.