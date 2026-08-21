Adrián Suar y Natalia Oreiro: el reencuentro, la comedia "Yo Narciso" y revelan el próximo proyecto juntos

A 13 años de la última vez que Natalia Oreiro y Adrián Suar compartieron pantalla, se reúnen en Yo, Narciso, la comedia que ya se estrenó en cines y los trajo para hacer prensa a Montevideo. El reencuentro tiene además una particularidad: Suar no solo protagoniza la película junto a Oreiro, también la dirige. Es su tercer largometraje luego de 30 noches con mi ex y Mazel Tov.

La dupla, cuyo anterior trabajó fue la tira Solamente vos, recupera en esta película un código que conoce bien: la comedia y ese juego donde dos personajes se enfrentan, se atraen y terminan derribando certezas de ellos mismos.

Oreiro es Rocío, una socióloga que se acerca al cirujano plástico Máximo Rey-Suar- para estudiarlo en secreto para un libro, aunque la situación se complica.

Suar y Oreiro hablaron con El País del reencuentro, y la experiencia de trabajar juntos, y hasta contaron una primicia. Aquí un resumen de la charla.

—Pasaron 13 años desde la última vez que trabajaron juntos. ¿Qué pasó cuando se reencontraron en el set?

Oreiro: Alegría, felicidad, muchas ganas. Es un regalo volver a actuar con Adrián en una comedia. Tenía muchas ganas de hacerlo con él y hacía tiempo, además, que no hacía un personaje de comedia. Se dio todo como para poder hacer algo que la gente está disfrutando mucho y eso me pone feliz.

—Esta vez, Adrián, además de actuar con Natalia, la dirigís. ¿Fue más fácil porque la conocés o más difícil por la confianza entre ustedes?

Suar: No, fue fácil y difícil porque se trabaja mucho, con mucha seriedad. Hay escenas que son más fáciles, otras más difíciles, hay escenas en las que cada uno tiene su opinión y después hay que amalgamar lo que piensa la actriz, que trabajó. Porque está el trabajo que hacés con el director y también la independencia que tiene el actor y la autonomía de decir: “Yo lo siento por acá”. Y a veces tiene mucha razón, a veces no, y es divino, lo más divertido.

Imagen de la película "Yo Narciso". Foto: Archivo. Foto: Captura de YouTube

—Natalia, ¿y cómo es tenerlo ahora como director después de tantos años de trabajo?

Oreiro: Es que Adrián siempre fue director, aunque sea productor y actor, siempre tiene una mirada como director. Es creativo, y cuando te imaginás cómo va a quedar un proyecto, de alguna manera lo estás dirigiendo. Y eso es muy bueno porque tiene mucho conocimiento y la posibilidad de que se ponga en el lugar del actor, porque lo es. Para nosotros es más fácil. Y tiene eso que es, para mí, un upgrade: poder entenderlo desde el actor. Porque no todos, aparte de los actores, podemos ser todos los roles o de la misma manera. Depende mucho también cómo pidas lo que necesitás. Hay gente que no sabe explicar y es un tema porque a mí me encanta entender. Si no me lo sabés explicar, lo tengo que adivinar. Y en el adivinar hago más o menos lo que me parece, que no sé si es lo que vos estás esperando.

—Y ahí se generan cortocircuitos.

Oreiro: No cortocircuitos. Soy muy tranquila para trabajar, pero sí dudas. Y trabajar con dudas a veces tiene buen resultado, porque cuando lo ves decís: “Ah, mirá qué interesante no tener siempre algo definido”, porque el factor sorpresa para la interpretación, con los años me di cuenta, es muy bueno. Y yo, por ser muy controladora, llegaba al set con todo sabido. Si algo me sorprende, está bueno estar abierta para tomarlo y que luego se traduzca en la pantalla. No todos los personajes son seguros, y tiene que verse eso también.

—Tienen química para la comedia y ya lo han demostrado. ¿Eso se ensaya o aparece?

Oreiro: Se tiene, o no.

Suar: Se ensaya para ganar en precisión, como un deportista.

Oreiro: Sí, el timing de la comedia es difícil de ensayar. Es algo tan corporal, que si no lo tenés, no sé cómo ensayarlo.

—Después de 13 años, ¿cómo se ven uno al otro?

Suar: La veo con un crecimiento actoral enorme desde que hicimos Solamente vos. Ya venía bien, sobre todo por la carrera que eligió, en la búsqueda, arriesgada, demasiado arriesgada para mi gusto.

Oreiro: (Risas) Porque no pongo la plata yo.

Suar: Es arriesgada en las cosas que hace. Muy honesta, se expone, como nos pasa a los actores. Yo menos, ella más.

Oreiro: Y yo lo veo muy seguro, disfrutando mucho este momento, que le vuelven todas cosas buenas. En algún momento me dijiste “cómo aterrizar el avión”, y yo creo que vos no vas a aterrizar nunca. Vas a aterrizar cuando te caigas en el agua y ya no vuelvas. Pero lo lindo es poder saber planear, subir, bajar, disfrutar de los momentos, que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero que en eso también está la belleza de lo que elegimos. La oportunidad, la revancha. Para nosotros es una revancha hacer esta película.

Fotos del back del rodaje de "Yo Narciso". Foto: Archivo. Foto: Captura de Star Distribution

—¿Va a haber que esperar otros 13 años para volver a verlos juntos?

Suar: No, vamos a hacer teatro.

Oreiro: Me está convenciendo. Aún no tenemos qué, lo venimos hablando hace rato. Hay ganas, porque ideas hubo varias, pero yo no piqué ninguna (risas). Me encantaría hacer teatro y con Adrián.

Suar: Lo vamos a hacer, tenés la primicia.

—La película habla de la necesidad de ser mirado y cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué parte les resultó un poco incómoda?

Oreiro: Incómoda porque mi personaje parece que es la que viene a desenmascararlo. El cazador cazado. Y, en un momento, empezás a preguntarte: vos también estás haciendo algo corrido porque estás mintiendo. ¿Quién es el más narcisista de los dos? Y en algún momento eso te pone en cierta incomodidad, pero son los personajes más interesantes, los que tienen esa dualidad.

Suar: Como elegimos la comedia, cada momento fue un disfrute porque yo me reía del personaje. Pero si hubiese sido un drama... El drama también es muy divertido. Hacés un asesino en una ficción y te divierte; o un malvado.

Oreiro: Yo me voy remal. Cuando hice Iosi le decía a los directores: “Pero no, no puedo”. “¡Dale, sos actriz!”, me decían.

Suar: Hay personajes que, si algún punto con lo verídico, te moviliza más. Pero es una ficción que inventás, tiene otro sabor.