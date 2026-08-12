Natalia Oreiro y Ricardo Mollo quedaron atrapados en un ascensor antes del estreno de "Yo, Narciso": el video

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo vivieron un insólito momento antes de llegar a la función especial de Yo, Narciso, la nueva película de Adrián Suar que tiene a la actriz uruguaya como protagonista. Cuando se dirigían a la sala del Dot Baires Shopping, el ascensor en el que viajaban se detuvo inesperadamente y la pareja quedó encerrada junto a otras cuatro personas.

La situación, lejos de convertirse en un momento de tensión, terminó transformándose en una anécdota que Oreiro y Mollo se tomaron con humor. La periodista y locutora Marcela Godoy, que también se encontraba dentro del ascensor, registró lo ocurrido con su teléfono.

"¡Estamos atrapados con glamour!", comentó Godoy mientras comenzaba a grabar la escena. En las imágenes se puede ver a Mollo entre risas y a Oreiro intentando comunicarse con su equipo para solucionar el inconveniente.

La actriz primero envió un mensaje de voz para avisar lo que estaba sucediendo. "Vanesa, estamos atrapados en el ascensor…", explicó. Poco después, decidió hacer una videollamada grupal para mostrarle al resto del equipo dónde se encontraban y pedir ayuda. "¡Miren! A ver si nos ven… ¡Saludos a todos! ¿Nos pueden venir a rescatar?", dijo Oreiro mientras enfocaba a los demás pasajeros.

Los ocupantes del ascensor se sumaron al pedido y, entre risas, reclamaron: "¡Dale Vane, sacanos del ascensor!". La comunicación también tuvo como protagonista a Suar, quien esperaba a Oreiro para la presentación de la película. "Hola, bueno… ¡Adrián!", le dijo la actriz al atender la videollamada. Del otro lado, el director respondió: "Ahora te van a ir a buscar".

"¡Me van a tener que esperar!", contestó Oreiro, tomándose con humor el retraso inesperado.

Finalmente, el inconveniente se solucionó pocos minutos después, cuando personal de mantenimiento llegó hasta el ascensor y logró abrir las puertas. "¡Vino mantenimiento y abrió la puerta!", contó Godoy en sus redes sociales. Tras el rescate, Oreiro y Mollo pudieron continuar su camino hacia la sala y participar de la función especial de Yo, Narciso. Así, lo que comenzó como un desperfecto inesperado terminó sumando una anécdota particular a la noche de estreno.