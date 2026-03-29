El desesperado pedido de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo para encontrar a su perro Júpiter: "Por favor..."

Natalia Oreiro atraviesa horas de preocupación tras la desaparición de Júpiter, uno de sus perros y parte de su entorno familiar junto a Ricardo Mollo y su hijo, Merlín Atahualpa. La actriz y cantante uruguaya recurrió a sus redes sociales para difundir un pedido de ayuda y tratar de dar con el paradero del animal.

A través de sus historias de Instagram, compartió una placa con imágenes de Júpiter: un perro de tamaño mediano, de pelaje blanco con zonas beige y un flequillo que le cubre parte del rostro. En el aviso se lee: “Me llamo Júpiter. Me perdí en San Isidro”, junto a un número de contacto para aportar información.

“Por favor comunicarse”, escribió Oreiro, marcando la urgencia de la búsqueda en una zona transitada. Mollo, guitarrista y cantante de Divididos, también replicó la publicación para ampliar su alcance. El pedido se difundió rápidamente y generó una ola de reacciones y compartidos en un intento por colaborar. Para Oreiro, se trata de una prioridad inmediata.

La relación de la actriz con los animales es un aspecto sostenido en el tiempo. En mayo de 2025, celebró su cumpleaños número 48 de una manera especial: adoptó a una gata callejera. “El regalo más lindo es esta gatita”, escribió entonces en su cuenta de Instagram, junto a imágenes en las que se la ve sentada en la entrada de su casa con la nueva integrante entre sus brazos.

El pedido de Natalia Oreiro. Foto: Captura de Instagram @nataliaoreirosoy.

Contó que le pusieron de nombre Milonga y que “no podía más de mimosa”. Compartió el proceso de adopción y relató: “Después de un mes de preguntar si tenía familia, de alimentarla y cuidarla, hoy entendí que nos eligió”. Cerró la publicación con un mensaje emotivo: “Bienvenida Milonga”.

En diciembre de 2020 había hecho algo similar con Coca, una perra rescatada por el Proyecto 4 Patas, le contó a sus seguidores de Instagram.“P4P es una organización sin fines de lucro liderada por un grupo de voluntarixs que buscan superar el abandono, crueldad e indiferencia que viven millones de animales en nuestro país”, comunicó la cantante haciendo alusión a la ONG que reside en Buenos Aires.

Ese episodio, como ahora la búsqueda de Júpiter, expone una dimensión más cotidiana de Oreiro, vinculada al cuidado de los animales y a su vida fuera de lo estrictamente artístico.