La revelación de Laura Dern sobre el drástico cambio de su vida sexual después de los 50: "Esto es lo sexy"

Laura Dern volvió a poner en primer plano el debate sobre el paso del tiempo al reflexionar abiertamente sobre cómo cambió la relación con su sexualidad después de los 50 y lo que implica ese proceso tanto en su vida personal como en su trabajo como actriz.

En una entrevista con la revista de AARP, la ganadora del Oscar abordó temas vinculados al envejecimiento, la evolución de su carrera y los desafíos que aún enfrenta la industria en la lucha contra los estereotipos. A sus 59 años, planteó el contraste entre su forma de entender la sexualidad a los 20 y la perspectiva que tiene en la actualidad, tanto en el plano íntimo como a nivel profesional.

La actriz recordó, en este sentido, cómo trabajaba en la construcción de personajes en sus inicios, en una etapa en la que, según explicó, predominaba la imitación por sobre la búsqueda personal, y ahora: “En mi caso, explorar la sexualidad a los 20 años significaba: ‘Decime qué querés que sea o qué te parece sexy o bonito, e intentaré imitarlo en una película. Todavía no me conozco a mí misma ni conozco mi propia sexualidad’”,.

Con el paso del tiempo, esa lógica se modificó, dando lugar a una construcción más compleja y personal del deseo y la intimidad frente a la pantalla. “A los 50, uno dice: ‘Esto es lo interesante, esto es lo sexy, esto es lo poco atractivo, esto es lo que se siente humano’. La vulnerabilidad es sexualidad”, opinó.

La actriz vinculó este cambio a una mayor conciencia sobre sí misma y a una evolución en los roles que le interesa interpretar en esta etapa de su carrera. En ese contexto, se refirió a su participación en la película ¿Está funcionando esto?, en la que trabajó junto a Will Arnett bajo la dirección de Bradley Cooper. Según relató, una de las escenas del film hizo al equipo reflexionar en el set sobre cuestiones como el erotismo.

Will Arnett y Laura Dern en "¿Está funcionando esto?" Foto: Jason McDonald/Searchlight Pictures

“Cuando estábamos leyendo la escena donde hablábamos de lo que no nos gustaba de la relación o del uno del otro, Bradley Cooper, nuestro director, dijo: ‘Esa escena fue muy sexy’. Y me encantó”, recordó.

Dern profundizó en el concepto de intimidad como motor narrativo. “Me encantó que este cineasta viera la comunicación verbal como algo apasionado y la intimidad como algo erótico, porque no es algo que se vea en las películas, y solo funcionó porque trata sobre un matrimonio de 26 años, es decir, no se trata de un nuevo enamoramiento”, agregó.

Este enfoque, según explicó, se vincula directamente con su interés actual por explorar personajes atravesados por la experiencia y las contradicciones. Sin embargo, más allá de su aprendizaje personal, la actriz fue crítica con la forma en que Hollywood aborda las historias centradas en la denominada tercera edad.

“Todos sabemos lo que es ser niño, pero no sabemos cómo envejecer”, planteó. “No sabemos cómo hacer que la sociedad nos acompañe en esa etapa ni cómo hablar de nuestro miedo a la enfermedad, a perder la vida, a perder a nuestros seres queridos”.

Para Dern, esta ausencia resulta especialmente llamativa en una industria dedicada justamente a contar historias. “Es bastante sorprendente que en un ámbito de narradores apenas existan historias sobre eso, que es algo inevitable para todos nosotros”, sostuvo.

En paralelo, la actriz dejó abierta la puerta a su posible regreso a Big Little Lies, serie en la que comparte elenco con figuras como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Zoë Kravitz. Y adelantó que mantiene colaboraciones junto a Kidman. “Tenemos un par de proyectos en común: una película que nos entusiasma y que está en desarrollo, y una serie en la que estoy trabajando intensamente ahora mismo, así que se avecinan cosas emocionantes”, compartió.

La Nación/GDA