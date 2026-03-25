Quién es el actor Alan Ritchson y por qué la policía no condenará su brutal agresión a un vecino: el video

Un video dejó al descubierto un violento enfrentamiento que tuvo entre sus protagonistas al actor Alan Ritchson, estrella de la serie Reacher y de la película Máquina de guerra, de Netflix. Las imágenes muestran una pelea callejera en la que Ritchson golpea a un vecino en un barrio de Nashville y la policía se pronunció.

Tras la difusión de las imágenes, la presunta víctima, que se identificó como Ronnie Taylor, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. En diálogo con TMZ Live, el hombre aseguró que el artista lo “golpeó brutalmente” y relató cómo se inició el conflicto que derivó en la pelea.

Según su testimonio, todo comenzó cuando vio al actor circular en su moto a alta velocidad por una zona residencial. “Pensé que estaba manejando de manera insegura”, detalló, por lo que decidió intervenir ante lo que consideró una situación riesgosa.

El hombre aclaró que salió de su casa con la intención de llamar la atención del actor y advertirle sobre las consecuencias que podía tener. “Lo empujé porque venía hacia mí con su moto. Lo hizo una segunda vez; lo empujé una segunda vez, entonces se bajó y me dio una paliza”, sostuvo.

Taylor remarcó que en ese momento no sabía que se trataba de una figura de Hollywood, sino que pensó que era un vecino más que circulaba de forma imprudente. “Básicamente solo le dije que bajara la velocidad para que nadie saliera lastimado”, afirmó. El hombre también señaló que no era la primera vez que observaba ese tipo de conducta en la cuadra, lo que motivó su reacción.

Las imágenes del episodio muestran a Taylor recibiendo varios golpes. “Todavía se pueden ver las secuelas de la paliza”, aseguró. Dos de los hijos del actor, que se encontraban paseando en moto junto a él, fueron testigos directos de la situación, sobre la que la policía del lugar mantiene abierta una investigación para determinar responsabilidades aunque, por el momento, no se han producido arrestos vinculados al caso.

Es que, con el correr de las horas, se dio a conocer un segundo video, tomado por la cámara corporal que llevaba el actor y en la que se ve cómo su vecino se interpone en su camino, obligándolo a maniobrar y caer al piso junto a sus hijos.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

En medio de la polémica, Ritchson publicó en las últimas horas a través de Instagram un mensaje que no pasó desapercibido, con una frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”, se lee en el posteo, que muchos interpretaron como una indirecta.

Tras días de polémica y especulaciones, a últimas horas del martes hubo novedades sobre el caso: Ritchson no enfrentará cargos penales, según anunció en un comunicado el Departamento de Policía de Brentwood.

“Tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de video y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos penales. Se determinó que las acciones de Ritchson fueron en legítima defensa”, declaró el capitán de la policía de Brentwood, Steven Pepin, en un comunicado a Entertainment Weekly.

Alan Ritchson en la serie "Reacher". Foto: Difusión

La Nación/GDA