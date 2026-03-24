Bill Cosby deberá pagar más de 19 millones de dólares a una mujer a la que drogó y abusó hace 54 años

Una mujer que dijo haber sido drogada y agredida sexualmente por el veterano actor estadounidense Bill Cosby fue indemnizada con más de 19 millones de dólares el lunes, tras una audiencia civil en California.

Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger en 1972, hace 50 años. Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina. La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento, y lo siguiente que recuerda es que despertó en su casa en ropa interior.

"Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", dijo en la demanda.

Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido. El actor no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19,3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos.

El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que la había manoseado en 1975, cuando ella tenía 16.

Cosby había sido encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.

Decenas de mujeres han acusado a Cosby de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby. "Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", dijo según información citada por The New York Times.

AFP y EFE