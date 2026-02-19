"¿Está funcionando esto?" es la historia de un matrimonio en crisis y el poder sanador del stand up

Alguien ha dicho, y le asiste razón, que ya no se hacen este tipo de comedias serias para adultos con estrellas y presupuesto accesible. Es una pena porque de la clase de películas que es ¿Está funcionando esto? antes había un montón y eran parte de una tradición bien propia de un cine americano que ya no se hace más.

La nueva de Bradley Cooper abreva de la década de 1970 y en esta historia de pareja, se puede rastrear un linaje que pasa por Una mujer descasada de Paul Mazursky la reciente Historias de un matrimonio de Noah Baumbach y que le dio un Oscar, justamente, a Laura Dern. Allí hacía de abogada algo impiadosa pero sorora.

Aunque ¿Está funcionando esto? es sobre el final de una pareja, se concentra principalmente en Alex (Will Arnett, uno de los grandes comediantes estadounidenses, aquí lejos de su mago Gob Bluth de Arrested Development y de BoJack Horseman pero muy bien) quien encuentra una forma de lidiar con la crisis matrimonial como comediante de stand up. Tess (Dern), la esposa, también está en sus propias complicaciones, alguna vez fue del seleccionado olímpico de volleyball y que siente que dejó su vida de lado por la familia.

Tienen dos hijos de 10 años, testigos y víctimas de sus problemas e insastisfacciones y en la vuelta anda un grupo de amigos y los padres de Alex, siempre bien dispuestos a ejercer el abuelazgo.

Basada en una historia verdadera como se avisa en los créditos finales, la experiencia de Alex se inspira en la de John Bishop, un visitador médico británico que, sin experiencia previa en el stand-up, comenzó a actuar en noches de amateurs en clubes de Manchester. Separado de su esposa, la comedia tuvo un efecto terapéutico en el vínculo. Bishop figura como productor ejecutivo y cocreador de la historia.

¿Está funcionando esto? es la tercera película como director de Cooper, otro caso exitoso de una estrella de Hollywood que demuestra buen pulso para la dirección.

Después de la megalomanía de Maestro (sobre Leonard Bernstein, la mejor de sus tres películas) se reserva acá un papel secundario aunque de los que se hace notar; Arnett igual se le parece mucho.

La ópera prima de Copper había sido la Nace una estrella con Lady Gaga, otra película llena de referencias setenteras. Es un director interesante al que parecería verse con cierto injustificado recelo.

Quizás por la pretenciosidad de Maestro es que ¿Está funcionando esto? es un poco más modesta y va por otra clase de identificación. Ya desde el primer plano con el que empieza la película, queda claro que está es la película de Alex, que tiene todo para ser un gran marido pero claramente algo no ha venido funcionando. Trabaja en algo vinculado a las finanzas pero no se profundiza en eso.

Tampoco se mete mucho en los personajes secundarios principalmente los del circuito neoyorquino del stand up que le ofrece una contención, una suerte de familia y un impulso a su autoestima. Se podía haber ido un poco más profundo con alguno de ellos.

Se los cruza cuando deprimido y mudado a un apartamento de divorciado en el Village, se anota en un micrófono abierto simplemente para poder tomarse una copa sin pagar la entrada. Improvisa una rutina tirando a triste sobre su situación marital y unas pocas risas lo invitan a seguir yendo. Le va bien y cuando consigue su debut profesional, justo Tess en su primer cita con un candidato, escucha el monólogo lleno de autoreferencias y confesiones. Funciona más de lo que creía para la pareja y la película.

Todo, las actuaciones de Alex, la vida doméstica, las reuniones con amigos y las peleas se muestra con la proximidad y el nervio de la cámara en mano de Matthew Libatique, quien ya trabajó con Cooper en las otras dos y por las que estuvo nominado al Oscar. Es, verdaderamente, una película de las que se hacen pocas.

Arnett y Dern son una parte esencial de lo mejor ¿Está funcionando esto? y aportan mucho de la identificación con sus historias y sus pesares. Sin ser perfecta, es una comedia sobre el lado positivo de un matrimonio, segundas oportunidades y crisis de mediana edad. El stand up está limitado a la aparición de comediantes conocidos (allá) y las rutinas confesionales de Alex.

Tiene además, el mejor uso de “Under Pressure” de Queen y David Bowie desde Aftersun.

¿Está funcionando esto? [* * * * ] Estados Unidos, 2025. Título original: Is This Thing On? Director: Bradley Cooper. Guion: Bradley Cooper, Will Arnett, Mark Chappell. Fotografía: Matthew Libatique. Editor: Charlie Greene. Música: James Newberry. Con: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds. Duración: 124 minutos. Estrenos: 19 de febrero en cines.

