Giros millonarios y Fundación Sophia: Marcela Carrasco declaró como indagada por Conexión Ganadera

Este martes se dio una nueva instancia de declaraciones en Fiscalía por la investigación que lleva adelante el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez por Conexión Ganadera. Esta vez fue el turno de dos de los hijos de Pablo Carrasco, Marcela y Valentín. En el caso de la primera, es indagada por giros de dinero millonarios hacia el exterior y por posibles vinculaciones de Conexión Ganadera con Fundación Sophia, institución de la que fue directora general. En la instancia judicial negó cualquier implicación y argumentó las transferencias.

El abogado de la familia Carrasco, Jorge Barrera, dijo a El País que las transferencias que se conocieron públicamente, por las cuales Marcela giró US$ 18.000.000 al exterior, "son muy ínfimas" en relación al total que realizó. Es que, según explicó el abogado, Carrasco trabajaba como gerenta de una corredora de bolsa, por lo que dentro de su rol se encontraba manejar altas sumas de dinero. "Son cientos de millones que transfirió desde 2018", señaló.

Durante la audiencia, Carrasco respondió que estos montos eran movidos mediante un proceso "auditado" de un trabajo anterior y argumentando que no tenía ninguna relación con Conexión Ganadera. "No hay ningun elemento directo ni indirecto que vincule estas transferencias con Conexión Ganadera", dijo Barrera a El País luego de concluida la declaración.

Por otra parte, Carrasco (así como la Fundación Sophia, de la que era directora) estuvo envuelta en polémica en las últimas semanas luego de que en redes sociales se señalara que la Iglesia Católica podría estar vinculada al lavado de activos de Conexión Ganadera. Con respecto a este punto, explicó al fiscal Enrique Rodríguez que en los 25 años de existencia de la empresa, solo existió un esponsoreo de US$ 3.000 por parte de Conexión Ganadera.

"El único giro que existió de parte de Conexión Ganadera y todas las empresas asociadas a Fundación Sophia fue ese contrato de esponsoreo que implicaba publicidad y lugares en el evento", aseguró Barrera y dijo que este señalamiento "no solo daña la honorabilidad de Marcela sino también de la institución". El abogado calificó como "mentira infame" la afirmación con respecto al posible lavado de activos. "Hay una gran ignorancia, una gran mala fe, o una mezcla de ambas", concluyó.

Barrera manifestó sentir "empatía" por los damnificados "desde el primer momento". "Tienen derecho no solo a reclamar sino a utilizar todas las vías judiciales que sean necesarias para obtener sus legítimos recursos", dijo pero manifestó que "no es comprensible que por un legítimo reclamo se vinculen personas, organizaciones y hechos que notoriamente no responden a la realidad".

Carrasco renunció a su rol como directora ejecutiva de la fundación hace algunas semanas. Según explicó la propia institución en un comunicado, lo hizo con el objetivo de no perjudicarla "por la situación judicial que atraviesa su padre por su actividad personal, ajena totalmente" a la red de centros educativos católicos.

Durante su declaración en Fiscalía también estuvieron presentes Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, abogados de la familia Basso. Esto se debe a que los abogados de los imputados tienen permitido presenciar este tipo de instancias.

Luego de la declaración de Marcela, fue el turno de su hermano Valentín, aunque su pasaje ante el fiscal fue más breve. Según pudo reconstruir El País, se le preguntó sobre un apartamento de US$ 145.000 que le compró su padre. Él negó cualquier vinculación con Conexión Ganadera.

En la última semana el fiscal Rodríguez tomó varias declaraciones vinculadas a la causa, principalmente a los hijos de los socios fundadores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso. También pasaron como indagados Alfredo Rava (yerno de Baso) y Jorge Cunietti (señalado como testaferro).

La próxima instancia vinculada a esta causa (fijada hasta la fecha) es el próximo 19 de marzo. Ese día el fiscal Rodríguez pedirá la formalización de Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, una de las empresas tenedoras de ganado que trabajaba con Conexión Ganadera. Si bien estaba prevista para este mes, se pospuso a pedido de su defensa.