En medio de nuevas denuncias, Agustina Basso y Alfredo Rava declararon como indagados por Conexión Ganadera

Agustina Basso, hija del fallecido Gustavo Basso, declaró esta tarde en Fiscalía como indagada en la investigación de Conexión Ganadera. También lo hizo su pareja, Alfredo Rava, que al igual que ella es señalado por haber realizado movimientos de dinero luego de la muerte de Basso en un siniestro de tránsito. Desde su defensa aseguraron que la instancia sirvió para "aclarar" varios puntos vinculados a la indagatoria.

Alfredo Rava llegó al edificio de Fiscalía ubicado en la calle Cerrito (esquina Misiones) a las 10:30, hora a la que había sido citado. Debido a que su declaración se atrasó, extendiéndose hasta casi las 14:00, debió moverse la citación de Agustina Basso, que inicialmente había sido convocada 12:30. Ambos declararon ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, acompañados de sus abogados, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo. También presenció la instancia Jorge Barrera, abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quien confirmó que defenderá también a los hijos de estos, quienes declararán la semana próxima.

Al finalizar la declaración de Agustina Basso, la indagada y sus abogados salieron rápidamente, desistiendo a dar declaraciones. De igual manera, en el trayecto de retirada, la defensa de Basso aseguró que la instancia sirvió para "aclarar" aspectos que trascendieron en los últimos días.

Alfredo Rava y Agustina Basso (así como su hermana Candelaria) fueron denunciados en los últimos días por el abogado Juan Pablo Decia, quien presentó un escrito ante la Fiscalía relatando "hechos de apariencia delictiva", según el documento al que accedió El País.

El abogado mencionó informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, así como de la Senaclaft, los cuales detectaron transferencias bancarias posteriores a la muerte de Gustavo Basso el 28 de noviembre de 2024. "Se movieron altos volúmenes de dinero en poco tiempo entre cuentas de sus empresas y familiares", destacó Decia.

Según el documento al que accedió El País, Agustina Basso y Rava movilizaron más de US$ 1.800.000 mediante 15 transferencias a cuentas a nombre de Gustavo Basso y Gabriela Cabral. Todos estos movimientos se realizaron en los días posteriores al fallecimiento del ex socio fundador de Conexión Ganadera, momento en el que la empresa ya se encontraba en cesación de pagos.

"Se desconoce su destino (del dinero). Lo que se sabe es que no se utilizó para pagarle a los inversores honrando los compromisos asumidos", concluyó Decia en el documento presentado ante el fiscal Enrique Rodríguez.

Por otra parte, se menciona a Agustina Basso como ordenataria de Conexión Ganadera, teniendo potestades para mover dinero entre cuentas del conjunto económico en distintos bancos. "Resulta evidente que Agustina Basso, así como su madre Daniela Cabral y su hermana Candelaria, conocían a la perfección los movimientos de muchas de las cuentas involucradas en estas maniobras fraudulentas y entramado societario", concluyó Decia.

Finalmente, el abogado solicitó que se formalice la investigación contra Alfredo Rava, así como la de Agustina y Candelaria Basso, por el delito de lavado de activos y el de asociación para delinquir. Con respecto a este último, también pidió que sea imputado a los ya judicializados (Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Gabriela Cabral).

Defensa de Carrasco Jorge Barrera descartó un proceso abreviado Durante la pausa realizada entre las declaraciones de Rava y Basso, el abogado Jorge Barrera habló en rueda de prensa e hizo referencia a la situación de sus defendidos (Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow). "Están en prisión preventiva a la espera del juicio, aunque los tratados internacionales, las normas procesales penales y la academia son unánimes en que la gente tiene derecho a sufrir la medida menos lesiva para esperar el juicio", dijo para criticar la medida cautelar que están atravesando y que fue renovada recientemente. Consultado sobre la posibilidad de finalizar el caso por medio de un proceso abreviado, Barrera dijo haber sido muy "claro y contundente" en que no irá por ese camino. "No nos ha sido ofrecido y tampoco lo hubiéramos aceptado. Vamos a ir a juicio oral que es lo que da garantía a todas las partes", concluyó. También aclaró que representará a las hijas de Carrasco, quienes comenzarán a declarar ante el fiscal Enrique Rodríguez a partir de la próxima semana. "No hay responsabilidad penal por portación de apellido", señaló. Consultado por las transacciones realizadas por Marcela Carrasco (una de las hijas) por un monto cercano a US$ 16 millones dijo que primero va a "responderlo ante el fiscal". "Solo voy a decir que una situación dentro de un marco de recorte y pegue es absolutamente distinta. Si trabajás para una empresa, por más que firmes vos la plata es de la empresa, no son fondos tuyos. En este caso la empresa ni era Conexión Ganadera", aseguró.

Posponen formalización del director de Pasfer y toman más declaraciones

Con la declaración de Agustina Basso y Alfredo Rava comienza una cadena de instancias judiciales vinculadas a Conexión Ganadera. En la mañana de este jueves estaba previsto que se realizara una audiencia en la que el fiscal Enrique Rodríguez iba a solicitar la formalización de Maximiliano Rodríguez, director de Pasfer, una de las empresas tenedoras de ganado que trabajaba con Conexión Ganadera. Sin embargo, se definió una prórroga a último momento, por lo que esta audiencia pasará para mediados de marzo.

Según dijeron fuentes del caso a El País, Rodríguez tenía un vínculo cercano con Gustavo Basso, por lo que sus empresas comenzaron a vincularse en el año 2015. En el correr de cinco años, Pasfer recibió US$ 23 millones provenientes de Conexión Ganadera. Parte de este dinero fue sido un "trato" entre Basso y Rodríguez, quien se habría comprometido a firmar contratos como tomador de ganado.

Rodríguez admitió haber firmado más de 60 contratos con ahora damnificados de Conexión Ganadera y haber presentado declaraciones juradas hechas "a ojo". Si bien aseguró que las transferencias realizadas por Basso eran "adelantos" de ventas, no pudo explicar el faltante de casi 5.000 cabezas de ganado en su campo.

Durante la audiencia judicial del jueves, se esperaba que el fiscal pidiera la formalización por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica. Las medidas cautelares, así como posibles embargos de bienes, iban a ser motivo de discusión durante la instancia.

La próxima semana se espera que concurran a delcarar como indagados Candelaria Basso (hija de Gustavo), Jorge Cuinetti (señalado como testaferro de Basso), Guadalupe, Marcela y Valentín Carrasco (hijos de Pablo Carrasco). El fiscal buscará esclarecer los hechos para detectar eventuales nuevas responsabilidades. La información extraida de las declaraciones será clave para la posible formalización de nuevas personas o ampliaciones a los ya imputados.