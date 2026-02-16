Descartan plan para liberados del gobierno de Lacalle: baja reincidencia el primer mes pero no sostiene resultados

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Interior suspendieron la aplicación del Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), que se implementó como plan piloto durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Si bien la evaluación mostró que el programa conseguía reducir la reincidencia en un 25% durante el primer mes de libertad, también evidenció que transcurrido ese tiempo, los liberados volvían a recaer en el delito. Desde el Mides informaron a El País que se encuentran trabajando en una alternativa que esperan presentar este año.

El exministro del Interior y senador suplente por el Partido Nacional, Nicolás Martinelli, presentó un pedido de informes en mayo del año pasado, en el que consultó si este plan continuaba funcionando y pidió indicar eventualmente qué programa lo sustituiría.

Consultado por El País, el exsecretario de Estado dijo tener “preocupación de que el gobierno hable de políticas de Estado y luego haga lo contrario”.

En respuesta, Interior adjuntó un informe de evaluación realizado por académicos de la Universidad de Montevideo en el que se mostraron los resultados del proyecto.

Desde la cartera dijeron a El País que actualmente el PIA no se está implementando, mientras que desde el Mides (en el que actualmente se encuentra la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) dijeron que, luego de que la evaluación evidenciara “dificultades para alcanzar los efectos esperados”, se está trabajando en una nueva alternativa.

Si bien evitaron brindar detalles, aseguraron que se está “trabajando intensamente en una propuesta de mayor magnitud, más eficiente” y que involucra a distintos organismos del Estado. Además, aseguraron que el nuevo plan abarcará a “un número importante de personas liberadas” y que se trata de una “respuesta integral y más completa”.

Hasta el momento no hay fecha de presentación, aunque se espera poder hacer el lanzamiento en el transcurso de este año.

Baja la reincidencia un 25% durante el primer mes

El plan PIA fue un piloto aplicado a un grupo de reclusos del exComcar entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. Si bien en esa cárcel se alojan más de 5.000 presos, se realizó un sorteo para definir los participantes del programa. Además, para ser de los seleccionables, los reclusos debían cumplir con dos requisitos: haber estado al menos dos meses encarcelados inmediatamente antes de su excarcelación, y no haber cometido delitos vinculados a abuso sexual o lavado de dinero.

El plan, que tuvo como objetivo la reducción de la reincidencia, combinó transferencias monetarias, acompañamiento técnico personalizado, acceso al sistema de transporte y orientación a otros servicios sociales.

La evaluación se realizó a 1.814 personas liberadas: a una parte efectivamente se le aplicó el plan PIA y a otra únicamente se la controló para medir su reincidencia sin el programa.

La preocupación de las autoridades para atacar la reincidencia en el sistema penitenciario se debe a que, para 2019, el 29% de los reclusos reincidían en un período de seis meses desde su excarcelación, el 44% en un año, el 59% en dos años, y el 66% en tres años. Esto llevó a Uruguay a ubicarse por encima del promedio internacional.

El plan consistió en entregar a los recién liberados una tarjeta en la que recibían transferencias monetarias (con recargas mensuales) de US$ 40, la asignación de un técnico especializado para acompañamiento, una tarjeta con precarga de boletos (ocho viajes por mes) y material con orientación a otros servicios sociales.

Según los resultados de la evaluación, a los 30 días de egresar de la cárcel la persona que participó del programa PIA tuvo una reincidencia 25% menor a la de aquel que no participó.

En este corto plazo, los grupos más beneficiados fueron los de penas más chicas, de mayor edad y bajo contacto familiar durante la privación de libertad.

No obstante, después de los primeros 30 días de liberación, tanto los que participaron del programa como los que no pasaron a tener tasas de reincidencia similares.

“El programa no logra mantener los efectos positivos en el largo plazo”, aseguraron los evaluadores en el documento al que accedió El País.

Si bien no se establecieron factores determinantes, sí se mencionaron aspectos que pudieron haber influido. Uno de ellos fue la dificultad para ubicar a los beneficiarios. Esto se debió a datos de contacto inválidos o faltantes. Además, uno de los requisitos para mantener el plan era tener una reunión presencial con un técnico del Mides antes de transcurrido un mes. Muchos de los recién liberados no asistían a estas instancias, por lo que dejaban de recibir las transferencias monetarias.

La evaluación arrojó que el plan a corto plazo retrasa el ingreso a la cárcel. Los académicos concluyeron: “Si bien los efectos positivos no se sostienen en el tiempo, el programa logró retrasar la reincidencia al menos un mes”.

Entre los puntos tenidos en cuenta como limitantes del programa estuvo que los sistemas de registro del Mides para dar cuenta de la implementación de la política se fueron generando en forma paralela a la misma.

“Seguir trabajando en diseñar programas efectivos para fomentar la reinserción social del liberado es esencial dadas las altas tasas de encarcelados por habitante, reincidencia y hacinamiento carcelario que presenta Uruguay”, finaliza el informe.