Araceli González y Adrián Suar en la Justicia: el millonario reclamo de la actriz por las acciones de Polka

Tras más de 20 años divorciados, esta semana Araceli González y Adrián Suar volvieron a enfrentarse en la justicia para resolver un punto clave de su separación firmada en 2005.

Según informó Paula Varela en la pantalla de Intrusos, la actriz pelea con uñas y dientes por las acciones de la productora Polka que asegura que le corresponden. “Araceli González está en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro. Sigue intentando ejecutar algo relacionado con las acciones de Polka. Está todo el edificio de la calle Centenario revolucionado”, reveló la panelista, sobre la conmoción que generó en la zona norte del Gran Buenos Aires la aparición de dos estrellas de renombre.

“Me dicen que había una cautelar trabada sobre el 17% de las acciones de Polka y Suar no cumplió, ella estaría intentando ejecutar eso. Pero atención, porque, además, en este momento Suar está también adentro del despacho del consejero, cara a cara con Araceli. Ella está acompañada de dos abogados”, relató sobre cómo se dio el encuentro entre la expareja.

A su vez, Rodrigo Lussich recordó que el conflicto tiene una larga data y que es esta diferencia económica lo que los hizo durante años tener rispideces públicas. “Esto viene de aquel conflicto que se supo hace unos años por unas acciones de Polka, que quedaron un poco en una zona gris, que reclamaba Araceli González. Eran de un 5%. Ahora esto se está dirimiendo en la Justicia”, recapituló el conductor.

Araceli González. Foto: Archivo.

A esta información, Varela sumó: “La cautelar que estaba trabada era sobre el 17% de las acciones de Polka; supuestamente Adrián no habría cumplido y ella está tratando de ejecutar ese 17%”.

Por su parte, Adrián Pallares reconoció que el monto solicitado por la intérprete de Los ricos no piden permiso es mucho más elevado que el que se había conocido años atrás. “¡Pero es una barbaridad! En el año 2018 yo hice una nota y desde el círculo de Adrián Suar me habían hablado primero de un 5% y después de un 2,5%. Y ese 2,5 representaban unos 300 mil dólares para cada uno, más o menos. Pero ahora, hablando de un 17, creo que también es parte de lo que él se queda después de su venta al grupo Clarín", aseguró Pallares.

Adrian Suar. Foto: Archivo.

En el 2025, Araceli González había sido invitada a participar del ciclo de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (eltrece), y fue allí donde se refirió por primera vez a su reclamo económico. "De la parte económica no voy a hablar. Quiero decirles que de todo lo que dicen nada es verdad. Si es que algún día hablo, van a saber la verdad. No lo tengo planeado, depende absolutamente de la Justicia, porque está en la Justicia esto. Cuando eso esté, contaré algo, o quizás no y quede en el imaginario de la gente. No es una amenaza, es que vengo escuchando hace 20 años cosas que no son”, exclamó muy enojada con Adrián Suar, por poner trabas a lo largo del tiempo a su reclamo legítimo.