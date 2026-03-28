Falleció James Tolkan, actor en las películas "Volver al futuro", "Serpico" y "Top Gun"; tenía 94 años

El actor James Tolkan, recordado por sus papeles en Top Gun y la saga de Volver al futuro, murió el jueves en Saranac Lake a los 94 años.

La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia y también difundida por el guionista y productor Bob Gale en el portal de la saga de Robert Zemeckis, donde se convirtió en un rostro reconocible para varias generaciones.

Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, Tolkan construyó una filmografía entre el cine y la televisión. Su primer trabajo en la pantalla chica fue en la serie Naked City, en 1960, mientras que su última aparición fue en el western Bone Tomahawk de 2015. Aunque trabajó en 81 proyectos, entre películas y series de televisión como Serpico, El terror de Amytiville o Amos del universo, su nombre quedó definitivamente asociado a Volver al futuro, donde interpretó al severo director Mr. Strickland en las películas de 1985 y 1989, y luego retomó el universo en 1990 al encarnar al abuelo de su propio personaje.

James Tolkan en "Top Gun". Foto: Difusión.

Otro de sus roles más recordados fue en Top Gun, el clásico de acción dirigido por Tony Scott. Allí dio vida al comandante Tom “Stinger” Jardian, compartiendo pantalla con figuras como Tom Cruise, Val Kilmer y Meg Ryan.

A lo largo de su trayectoria también participó en títulos como WarGames, The Amityville Horror y Armed and Dangerous. En televisión, su presencia fue igualmente constante, con apariciones en series como Leverage, The Pretender, Early Edition y Los años dorados.

Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet. Tras servir en la Marina de Estados Unidos, estudió en Coe College y en la Universidad de Iowa. Más tarde se instaló en Nueva York, donde se formó como actor en The Actors Studio bajo la tutela de Stella Adler y Lee Strasberg.

En 1971 conoció a su esposa, Parmelee Welles, en una producción off-Broadway, quien lo acompañó hasta sus últimos días. Y en el portal de Volver al futuro se alentó a honrar su memoria mediante donaciones a refugios y organizaciones dedicadas al rescate de animales.