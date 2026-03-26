Luto en el Carnaval: falleció José Dorta, murguista, maquillador y referente de la cultura popular

El carnaval uruguayo despide a una de sus figuras queridas y multifacéticas. Falleció José Dorta, murguista, cupletero, maquillador y docente, cuyo recorrido artístico dejó una huella profunda en distintos ámbitos de la fiesta popular. Tenía 71 años.

La noticia fue dada a conocer por el sitio Carnaval del Futuro, que lo definió como “un carnavalero de ley que paseó su arte por varios conjuntos, no solo como componente sino como técnico”, destacando su versatilidad y compromiso con el género.

Desde Daecpu también llegaron palabras de reconocimiento. La institución recordó que Dorta desarrolló durante más de 40 años un camino estrechamente ligado al carnaval, destacándose como murguista y gran cupletero, y convirtiéndose en un referente cercano para generaciones de artistas con quienes compartió escenarios, ensayos y vivencias.

José Dorta.

Su perfil artístico fue amplio: además de su rol en los tablados, se desempeñó como artista plástico. En los últimos años, su trabajo como maquillador cobró especial relevancia.

A esto se sumó su vocación docente. Dorta dictaba cursos donde enseñaba técnicas de maquillaje artístico, creación de personajes, deformaciones, utilería y elementos para teatro, carnaval y publicidad. Justamente, uno de sus últimos posteos en redes sociales hacía referencia al inicio de sus clases en abril, una actividad que lo mantenía en contacto permanente con nuevas generaciones.

Enorme tristeza y dolor por la partida de Josecito Dorta El hombre murga, maquillaje, cuplé, el de las máscaras y apliques Uno de mis héroes de tablado y de los predilectos para charlar cuando fuera. Vaya este recuerdo de 2003 de una de las tantas charlas https://t.co/ARlKsFAEoU pic.twitter.com/uadLHV7r0L — Fernando Tetes (@FernandoTetes) March 25, 2026

Según trascendió, el artista había sufrido recientemente un quebranto de salud que motivó su internación en CTI. Si bien se esperaba una evolución favorable en las últimas horas, su cuadro volvió a agravarse y finalmente se produjo su fallecimiento.

La noticia generó un profundo pesar en el ambiente carnavalero. Familiares, amigos, colegas y alumnos lo recuerdan por su calidez humana, su generosidad y su incansable aporte a la cultura popular.

El periodista Christian Font lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “Buen viaje José. Un obrero de Momo con micrófono y con pincel. Tuve el privilegio de escribir para él en el 2001. Mejoró cada palabra del libreto. Crack”.

El Mago Ledo también le dedicó Dorta un posteo en Facebook: "Que Tristeza... Se Va Un Gran Gran Maestro... Y Gran Amigo... Solo, Queda Agradecerte Las Charlas, Sobre Temas de La Vida".