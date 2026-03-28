"Walker, Texas Ranger": la serie emblema de Chuck Norris, el héroe de acción que "no murió, nos mató a todos"

La serie Walker, Texas Ranger se convirtió en un emblema de la televisión de los años noventa, combinando acción, valores tradicionales y una estética profundamente ligada al imaginario del oeste estadounidense. Protagonizada por Chuck Norris, la ficción no solo consolidó su figura como héroe popular, sino que también redefinió el formato de las series policiales con una impronta propia.

El origen de la serie se remonta a la película para televisión Walker, Texas Ranger (1993), inspirada a su vez en el film Lone Wolf McQuade, también protagonizado por Norris. A partir de ese punto, el personaje de Cordell Walker -un ranger texano con un fuerte código moral y habilidades en artes marciales- encontró su espacio en la pantalla chica bajo el impulso de la cadena CBS, que apostó por una propuesta que combinara acción con mensajes éticos. En Uruguay, la serie se vio por Canal 12 en los ‘90 y hasta bien entrados los 2000.

La serie se estrenó oficialmente en 1993 y rápidamente captó la atención del público estadounidense. Su fórmula era clara: episodios autoconclusivos centrados en la lucha contra el crimen, donde Walker y su compañero James Trivette enfrentaban desde delincuentes comunes hasta organizaciones más complejas. A lo largo de sus ocho temporadas, la producción fue incorporando elementos dramáticos, historias personales y una narrativa más elaborada, aunque sin perder su esencia: el combate del bien contra el mal, casi en términos clásicos.

Chuck Norris en la serie "Walker, Texas Ranger". Foto: Archivo.

Uno de los rasgos distintivos de Walker, Texas Ranger fue su énfasis en valores como la justicia, la familia y el respeto por la ley. A esto se sumaba la impronta física de Norris, cuyas escenas de combate -muchas veces coreografiadas con técnicas reales de artes marciales- se convirtieron en sello de identidad.

El éxito de la serie no se limitó a Estados Unidos. Walker, Texas Ranger fue exportada a numerosos países de América Latina, Europa y Asia, donde encontró audiencias fieles. En países como Argentina, México, España e incluso Uruguay, la serie se emitió en televisión abierta y por cable, alcanzando altos niveles de popularidad y convirtiéndose en un clásico de las grillas de programación.

Finalmente, Walker, Texas Ranger llegó a su cierre en el año 2001, tras ocho temporadas y más de 200 episodios. Su final marcó el fin de una era para un tipo de televisión que priorizaba el entretenimiento directo y los héroes sin fisuras. Sin embargo, su legado perdura, tanto en reposiciones como en la memoria colectiva de quienes crecieron con sus historias.

A más de dos décadas de su despedida, la serie sigue siendo un referente del género de acción televisiva. Su combinación de artes marciales, justicia y narrativa clásica la convierte en una pieza singular dentro de la historia de la televisión.

"Se fue en acción": el fallecimiento de Chuck Norris a la edad de 86 años

Chuck Norris falleció el 19 de marzo pasado a la edad de 86 años. Había ingresado a un hospital en Hawaii donde vivía. Poco antes, en ocasión de su cumpleaños, compartió un video entrenando con su preparador físico. “No envejezco, subo de nivel”, dijo a cámara. La familia lamentó el deceso y sus fanáticos no dieron crédito a la partida del héroe de acción. En redes sociales circuló una versión diferente entre los fans, como el músico uruguayo Nacho Obes. “Chuck Norris no murió. Nos mató a todos y sigue vivo”.