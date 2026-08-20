El picante comentario de Adrián Suar sobre los uruguayos que sorprendió a Oreiro en la premiere de "Yo, Narciso"

Una multitud de periodistas, famosos e invitados se hizo presente en la noche del miércoles en el hall del Movie de Montevideo Shopping con el fin de disfrutar del avant premiere de Yo, Narciso, la película que marca el reencuentro de la exitosa dupla de Adrián Suar y Natalia Oreiro en la pantalla grande.

La cita era a las 20:30 y los presentes fueron recibidos con deliciosos bocaditos fríos, shots dulces, refrescos, vino y cerveza, mientras disfrutaban de una charla previa a la proyección de la comedia, que tiene a Suar también en el rol de director y guionista, y lo muestra en su versión más divertida y auténtica.

Entre los famosos que se acercaron al Movie estuvieron Claudia Fernández, Patricia Wolf, Karen Todoroff, Pablo Atkinson, Nadia Theoduloz, Eunice Castro, y más. Minutos antes de las 21:00 se dio lo más esperado de la noche: ingresaron Natalia Oreiro y Adrián Suar y todos los flashes se posaron sobre los protagonistas.

La pareja de actores posó para las fotos institucionales con su mejor sonrisa, dio algunas notas televisivas, pero también fue captada por la multitud presente que intentó conseguir la mejor imagen o video para subir a sus redes sociales.

Minutos después de este despliegue por la alfombra roja, los presentes hicieron una larga fila para recibir su pop y refresco y así disfrutar de la película como se debe. Ya ubicados en las dos salas —la alta convocatoria obligó a habilitar un espacio más para la proyección—, fueron recibidos por Oreiro y Suar, que dieron la bienvenida.

El actor argentino cedió el arranque a la uruguaya, por ser local, y ella comenzó diciendo que estaban felices de volver a trabajar juntos, de hacer una comedia, y expresó su deseo de que el público la viera para luego compartir opiniones y que mucha gente se acercara al cine.

Natalia Oreiro y Adrián Suar en "Yo, Narciso".

Enseguida tomó la palabra Suar, que se mostró feliz por estar nuevamente en Uruguay. Contó que era la tercera vez que venía a presentar una película y que el cariño que recibe es recíproco. “Los adoro”, dijo.

Y acto seguido acotó con absoluta sinceridad: “Sé que tienen buen gusto, son bravos para que les guste algo, ya los conozco. No cualquier cosa le gusta al público uruguayo”. Oreiro lo miró sorprendida y sonrió ante la picante definición de su compañero.

Agregó sentirse muy feliz de estar junto a Natalia Oreiro, a quien definió como una “actriz, amiga y compañera extraordinaria, que la adoramos”. Y provocó el aplauso cerrado con los presentes.

“La quieren mucho como la queremos nosotros, un rato acá y un rato allá”, dijo en referencia al amor por esta artista a dos orillas.

Cerró diciendo que estaba muy ansioso de ver cómo iba a reaccionar el público uruguayo esa noche: “Son bravos para decir las cosas. Si les gusta, les gusta, y sino nada. Ojalá les guste”. "Ojalá que sí, yo creo que les va a gustar", acotó la uruguaya.

Entonces Oreiro comentó que la sala estaba sobrepasada de público, así que les tocaba ir a saludar a la sala de al lado y después volver. Una vez que se movieron de sitio, Oreiro comentó: “Ahora es un tema, ¿en qué sala nos quedamos a verla?”.

Entonces aclaró que estaba su madre en la sala de al lado: “Si no me siento al lado de ella, me mata, sino vos te quedás acá y yo en la otra”, le dijo a Adrián.

Él comentó que se quedaría un rato. Y fue pura ovación.

Lo que siguió fue la proyección de esta película que también cuenta con notables actuaciones de Sofía Morandi, Camila Peralta, Julieta Zylberberg, Eleonora Wexler y Mariano Saborido.

En Yo, Narciso, Oreiro encarna a Rocío Flores, una profesora de Sociología que investiga el narcisismo moderno y decide estudiar a Máximo Rey, el cirujano plástico interpretado por Suar, desde adentro. Para hacerlo, se hace pasar por una paciente interesada en un retoque estético, pero el experimento comienza a confundirse con una atracción real.

La película, dirigida por Suar y escrita junto a Pablo Solarz, es el primer trabajo cinematográfico de la dupla después del éxito televisivo de Solamente vos. En la vecina se convirtió en el filme más visto, con más de 200 mil personas, a una semana de su estreno. Y habrá que ver cómo le va en Uruguay a partir de hoy jueves, que llegó a las salas de cine oficialmente.