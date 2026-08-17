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El País Paula Veo Veo

Yo, Narciso: humor, romance y vínculos

Clara Avellino
17/08/2026, 11:32
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Natalia Oreiro y Adrián Suar.
Yo, Narciso. Solo en cines.

Yo, Narciso es la nueva comedia argentina protagonizada por la exitosa dupla de Adrián Suar y Natalia Oreiro. La peli llegó ayer a las carteleras de cine con una trama que sigue a Rocío Flores (Oreiro), una estructurada profesora de Sociología que, para investigar el narcisismo moderno para su nuevo libro, decide infiltrarse como paciente de Máximo Rey (Suar), un egocéntrico y vanidoso cirujano plástico; el conflicto estalla cuando la línea entre el experimento académico y la atracción real se desdibuja, desatando un divertido enredo que satiriza el ego y la obsesión por la imagen. Ya en cartelera de cines.

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