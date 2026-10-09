Nicolás Repetto reveló por qué eligió refugiarse en José Ignacio cuando se alejó de los medios: "Fue rarísimo"

Nicolás Repetto pasó por Otro día perdido (Canal 4) y protagonizó un mano a mano con Mario Pergolini en el que repasó su carrera, recordó sus épocas hippies en Brasil y habló de su vida en Uruguay. También negó en vivo los rumores de separación de Florencia Raggi, su pareja desde hace tres décadas, y adelantó detalles de su regreso a la televisión después de ocho años alejado de la pantalla.

El conductor prepara un programa de entretenimientos para Canal 13 que saldrá al aire durante el verano. Aunque por estos días está más instalado en Buenos Aires por la preproducción, contó que pasa el 70% del año en su chacra de José Ignacio, frente al mar.

Para él, una de las grandes virtudes del lugar es la soledad que ofrece fuera de temporada. Los días grises tampoco son un problema: los aprovecha para pintar o hacer música. Su banda, incluso, se llama La Juanita, en honor al barrio donde reside en Maldonado y el debut lo hizo en un bar de la zona dos veranos atrás.

Repetto también contó cómo nació el ciclo Decime cuál es tu nombre. La idea se le ocurrió en Paraguay y, según contó, cantaba la recordada canción en guaraní. En ese momento estaba sin trabajo, luego de su paso por La noticia rebelde. Cuando regresó a Buenos Aires, se le propuso la idea a Gustavo Yankelevich y el programa se convirtió en un éxito, con casi 40 puntos de rating al mediodía. "Se llenaban plazas enteras con los exteriores, eso fue increíble", recordó con orgullo y cariño.

Sin embargo, también hubo un momento en el que sintió que necesitaba escapar. Dijo que fue Pablo Codevilla quien lo salvó y resumió aquella necesidad con una frase: "Tenía que escaparme de alguna manera". Entonces explicó que la decisión estuvo vinculada a Florencia Raggi, a quien conoció cuando fue de invitada a dicho programa. Y que el lugar elegido para empezar esa nueva etapa fue José Ignacio.

"Fue rarísimo porque agarré y me fui con Florencia a una chacra perdida en Uruguay, lejos. Me había comprado un tractor y yo estaba todo el día 'chirqueando' en el tractor y Flor, que estaba en plena carrera de modelo, cocinándome tarta de zapallitos que no le sacaba las semillas", contó entre risas.

Florencia Raggi y Nico Repetto en un evento en José Ignacio. Foto: Grupo Mass

"Qué loco, por amor", comentó Pergolini. Repetto reconoció que fue por amor, pero también por la necesidad de tomar distancia de la exposición, una de las partes menos agradables de su profesión. "Es el precio que hay que pagar y no quejarse y ser agradecido, pero no es la parte más divertida no poder salir, ir a un supermercado", reflexionó.

Sobre su rutina en José Ignacio, contó que se levanta, lee los diarios y hace los juegos que aparecen en ellos porque le hacen bien a la memoria. Después sale a pasear con un perro callejero parecido a un labrador que adoptó cuando era cachorro.

"Vivo sobre la playa y salimos a caminar ahí. El tipo no conoce la correa", relató. Y definió el vínculo con su compañero de caminatas de una manera particular: "No es mi perro, es como que somos dos seres amigos".