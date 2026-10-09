Spotify activó los audiolibros en Uruguay: cuántas horas incluye Premium, cómo funciona y qué títulos ofrece

Spotify acaba de sumar una nueva función para sus usuarios en Uruguay. Los audiolibros ya forman parte de la oferta de la plataforma en el país y algunos suscriptores Premium pueden escuchar, sin pagar un costo adicional al de su plan, hasta 12 horas por mes de un catálogo que supera los 350.000 títulos.

La llegada de la función a Uruguay forma parte de una de las mayores expansiones realizadas por Spotify en los últimos años. La compañía anunció esta semana, durante la Feria del Libro de Frankfurt, que llevará sus audiolibros de 22 a más de 180 mercados antes de que termine 2026. La nueva oferta comprende obras en más de 120 idiomas y Uruguay integra la lista de países incluidos en el despliegue.

La página oficial de Spotify para Uruguay ya incorporó el beneficio a sus condiciones: quienes tengan Premium Individual disponen de 12 horas mensuales para escuchar audiolibros. La misma cantidad está incluida para los titulares de los planes Premium Duo y Premium Familiar, aunque hay una diferencia importante: en esos dos casos las horas corresponden únicamente a la persona que administra la suscripción y no se reparten entre los demás integrantes.

El plan Premium para Estudiantes, en cambio, no incluye horas mensuales de audiolibros. Los usuarios de la versión gratuita tampoco reciben esa cuota como parte de su cuenta.

¿Cómo funcionan las 12 horas de audiolibros de Spotify?

El sistema no funciona por cantidad de libros sino por tiempo. Cada mes, el usuario dispone de 12 horas que puede repartir entre diferentes títulos del catálogo habilitado para suscriptores. Las horas se renuevan en cada ciclo de facturación, pero las que quedan sin utilizar no se acumulan: vencen cuando empieza el siguiente período.

Además, Spotify toma como referencia la duración original del audiolibro y no el tiempo real que demora el usuario en escucharlo. Si un libro dura cinco horas y se reproduce al doble de velocidad, por ejemplo, se consumirán igualmente cinco horas de la cuota mensual, aunque la escucha haya llevado solo dos horas y media. Volver a escuchar un capítulo o una parte del libro también vuelve a descontar ese tiempo.

Hay una excepción: si el usuario pagó por separado para acceder a determinado audiolibro, su reproducción no consume las horas incluidas en Premium.

Cuando las 12 horas se terminan, Spotify bloquea temporalmente la reproducción de los títulos incluidos mediante la suscripción. Si eso ocurre en medio de un capítulo, el progreso queda guardado para continuar después desde el mismo punto.

Qué audiolibros hay en Spotify

Spotify asegura que el catálogo disponible para suscriptores en Uruguay supera los 350.000 títulos y abarca ficción, clásicos, novelas juveniles, thrillers, biografías, bienestar y desarrollo personal, entre otros géneros. Los libros que pueden utilizarse con las horas del plan aparecen identificados dentro de la aplicación con la leyenda "Se incluye en Premium".

Entre los audiolibros que Spotify tiene actualmente publicados en español aparecen, por ejemplo, Hábitos atómicos, de James Clear, cuya edición narrada por Arturo Guerrero dura nueve horas; El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, con una versión de una hora y 23 minutos; y Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling, cuya edición narrada por Leonor Watling supera las ocho horas y media.

El bestseller de James Clear.

También hay títulos recientes como La asistenta te vigila, de Freida McFadden, que dura algo más de diez horas, y El novio, de la misma autora, con una duración cercana a las nueve horas y media. Spotify aclara, de todos modos, que el catálogo disponible y los libros incluidos dentro de Premium pueden cambiar según el país y los acuerdos con los titulares de derechos.

Eso significa que un título puede aparecer en Spotify pero no necesariamente estar incluido en las 12 horas mensuales: algunos audiolibros también pueden adquirirse por separado.

Qué pasa si las 12 horas no alcanzan

La plataforma habilitó distintas alternativas para quienes consuman todo el tiempo incluido antes de la próxima renovación.

Una de ellas es Audiolibros+, un complemento mensual que agrega 15 horas de escucha. En Uruguay, Spotify lo ofrece por US$ 6,99 mensuales y actualmente anuncia un mes de prueba para nuevos suscriptores. Es una suscripción adicional al plan habitual y puede cancelarse de manera independiente.

En los planes Duo y Familiar, el administrador también puede contratar Audiolibros+ para que uno de los otros integrantes tenga su propio tiempo de reproducción.

La otra posibilidad son las recargas, compras únicas de horas adicionales que se utilizan una vez agotado el tiempo mensual incluido. A diferencia de las 12 horas de Premium, que vencen en cada ciclo, las horas adquiridas mediante una recarga tienen una vigencia de 12 meses desde la compra.

Cómo saber cuántas horas quedan

El saldo puede consultarse directamente desde Spotify. En la aplicación para celulares hay que ingresar a la foto de perfil, elegir Configuración y privacidad, entrar en Cuenta, seleccionar el plan contratado y luego tocar Tiempo de reproducción de audiolibros.

Allí aparecen tanto las horas disponibles como la fecha en la que se renovará la cuota mensual.