Qué libros leer de Anne Carson: los que recomienda la Academia Sueca y cuánto cuestan en librerías uruguayas

Anne Carson acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura 2026. La poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica canadiense fue distinguida este jueves por una trayectoria que lleva varias décadas y que se mueve entre la poesía, el ensayo, la traducción y la relectura de autores de la Antigüedad.

Para explicar la decisión, la Academia Sueca publicó un extenso texto firmado por Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, que recorre varios momentos y títulos de su trayectoria. Allí aparecen los libros que, a juicio del jurado, ayudan a entender el desarrollo de una obra que ha hecho del cruce entre la filología y la creación literaria uno de sus principales rasgos.

Autobiografía de rojo, por ejemplo, es presentada por Olsson como una obra que "a menudo ha sido considerada la mayor" de la autora, mientras que Eros dulce y amargo se destaca como el libro que sentó las bases de buena parte de lo que la canadiense escribiría después.

Varios de esos títulos fueron publicados en español y algunos se consiguen en Uruguay. Los precios y la disponibilidad que se mencionan en esta guía corresponden a la información publicada este jueves en las páginas web de las librerías consultadas, por lo que pueden variar según el stock y las actualizaciones de cada comercio.

A partir del recorrido realizado por el Comité Nobel, esta es una guía de las obras que destaca la Academia, qué lugar les asigna en la trayectoria de la flamante ganadora y cuánto cuestan hoy sus ediciones en el mercado uruguayo.

"Eros dulce y amargo"

Publicado originalmente en 1986 como Eros the Bittersweet, el ensayo surgió a partir del trabajo académico de Carson sobre la literatura griega y el deseo. En el texto del Nobel, Olsson afirma que allí la escritora "sienta las bases de su obra posterior" y destaca especialmente la idea de Eros como una experiencia en la que conviven el dolor y el placer.

El presidente del Comité Nobel pone el foco en una palabra compuesta utilizada por Safo para definir a Eros como dolor y dulzura al mismo tiempo. Para Olsson, es la distancia entre quien ama y quien es amado la que le da fuerza al deseo y "pone el poema en movimiento".

La edición en español fue publicada por Lumen. En la web de Escaramuza figura a 990 pesos, aunque actualmente está sin stock, mientras que Librería Montevideo la ofrece disponible al mismo precio. La edición digital puede comprarse a través de Bookshop por 380 pesos.

"Cristal, ironía y Dios"

Dentro de este libro de 1995, el Comité Nobel se detiene especialmente en Ensayo de cristal, un extenso poema en el que una mujer abandonada visita a su madre y lleva consigo los libros de Emily Brontë. Según Olsson, la obra muestra las posibilidades del poema largo y la manera en que Carson desdibuja los límites entre géneros.

El crítico resume una de las imágenes centrales del texto como la de "tres mujeres solitarias sentadas a la mesa de una cocina": la narradora, su madre y, a través de su obra, Brontë. De esa construcción surge, según Olsson, "un ensayo sobre el abandono", en el que la poesía necesita de la historia y la historia, de los saltos y cambios de escena propios de la poesía.

Cristal, ironía y Dios, publicado en edición bilingüe por Vaso Roto, figura disponible en las webs de Escaramuza, Librería Montevideo, Puro Verso y Amuleto a 1.890 pesos.

Cristal, ironía y Dios, de Anne Carson.

"Autobiografía de rojo"

Es uno de los títulos a los que la Academia dedica mayor espacio. Publicado en 1998, parte de los fragmentos del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, el monstruo rojo y alado que, según el mito, muere a manos de Heracles.

Carson convierte a Gerión en un joven sensible que se enamora de Heracles y traslada aquella historia antigua a un relato contemporáneo escrito en verso. Olsson señala que el libro ha sido considerado con frecuencia la gran obra de Carson y destaca su capacidad para actualizar la tradición clásica.

"¿Qué ocurre cuando amas a alguien que, finalmente, te destruirá?", pregunta Olsson al presentar el conflicto del libro. Para el presidente del Comité Nobel, se trata de "una pregunta antiquísima" que Carson recupera en una obra de forma épica y marcadas cualidades líricas.

La edición en español de Pre-Textos no apareció entre los catálogos web de las librerías uruguayas relevadas para esta nota. Escaramuza, sin embargo, ofrece Autobiography of Red, la edición en inglés, por 690 pesos.

"Autobiografía de rojo", de Anne Carson.

"La belleza del marido"

Publicado en 2001 y subtitulado "un ensayo narrativo en 29 tangos", cuenta el deterioro de un matrimonio. Cada una de sus partes comienza con versos de John Keats y enfrenta las ideas del poeta romántico sobre la belleza y la verdad con una relación marcada por el engaño.

Olsson describe el libro como una disputa "cortante y sardónica" con un marido infiel y señala el juego que Carson establece entre las palabras de Keats sobre la belleza y la realidad mucho menos sublime de esa relación. El resultado, escribe, es un enfrentamiento "brutal pero lúdico" entre ambas dimensiones.

La edición de Lumen figura disponible en las webs de Escaramuza, Librería Montevideo y Puro Verso a 1.090 pesos. A su vez, Penguin Random House Uruguay ofrece el ebook por 337 pesos y permite leer un fragmento en su página.

La belleza del marido, de Anne Carson.

"Nox"

Olsson define Nox, publicado en 2010, como una de las obras “inolvidables” de Carson. Fue escrito en memoria de su hermano Michael, que murió en Dinamarca en 2000 después de haber permanecido durante años alejado de su familia.

El libro fue concebido como un objeto desplegable que reúne fotografías, cartas y textos, e incorpora además el poema 101 de Catulo, dedicado también a un hermano muerto lejos de su tierra. Carson incluye allí su propia traducción del texto latino.

La edición en español de Vaso Roto figura en las webs de Escaramuza y Librería Montevideo a 2.600 pesos, aunque actualmente aparece sin stock en ambas. Puro Verso ofrece ejemplares a 3.370 pesos.

"Si no, el invierno"

La Academia también destaca el trabajo de Carson como traductora y señala que sus versiones de autores clásicos pueden ser consideradas obras independientes. Uno de los ejemplos principales es If Not, Winter, su traducción de los fragmentos de Safo publicada originalmente en 2002.

En español se editó como Si no, el invierno. Fragmentos de Safo, en una edición trilingüe de Vaso Roto. Actualmente figura disponible en las webs de Escaramuza, Puro Verso y Librería Montevideo a 1.980 pesos. También aparece en Mercado Libre, con precios que varían según el vendedor.

"Si no, el invierno", de Anne Carson.

"Economía de lo que no se pierde"

En este ensayo, publicado originalmente en 1999, Carson pone en relación al poeta griego Simónides de Ceos con Paul Celan, separados por más de dos milenios.

Olsson utiliza justamente este libro como ejemplo del procedimiento habitual de la autora: enfrentar voces, épocas y tradiciones distintas para observarlas desde perspectivas simultáneas.

La edición de Vaso Roto figura disponible en las webs de librerías como Escaramuza, Isadora y Yelmo de Mambrino a 1.490 pesos. También existe una edición digital para Uruguay, que aparece en Bookshop a 739 pesos.

"Norma enrevesada"

Es la edición en español de Wrong Norma, el libro más reciente mencionado por el Comité Nobel. Publicado originalmente en 2024, reúne textos de características muy distintas y vuelve a mostrar el interés de Carson por desplazarse entre literatura, artes visuales, pensamiento y escritura académica.

Olsson destaca su "fuerte aspecto performativo" y señala que allí Carson vuelve a cruzar distintos campos artísticos y académicos. Para el presidente del Comité Nobel, esa libertad frente a las expectativas y reglas de la literatura ayuda a explicar la importancia que su obra adquirió, desde la década de 1990, en la escena literaria y artística internacional.

Norma enrevesada, publicado por Vaso Roto, figura disponible actualmente en las webs de Escaramuza, Librería del Mercado y Puro Verso a 1.690 pesos.