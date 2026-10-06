Los tesoros de Ida: la historia detrás de dos libros inéditos de Ida Vitale que esperaron décadas para publicarse

El punto en común entre Poemas de juventud (1943-1946) y Las historias de Aura Miní, además de ser libros escritos por Ida Vitale, es que ambos fueron publicados muchos años antes de su publicación.

Hoy a las 19.00, en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo, se realizará el conversatorio Los tesoros de Ida, en el que se hablará sobre cómo fue el proceso de descubrimiento de estas dos obras.

La primera fue encontrada por Camila Guillot en su biblioteca familiar. En principio, era un cuaderno dedicado a Gervasio Guillot Muñoz, crítico literario, profesor y figura clave en la formación intelectual de la Generación del 45.

Camila, que además es la directora editorial de Planeta Uruguay, se reunió con Vitale y su hija, Amparo Rama, para proponerles que se publique. En ese encuentro, Rama le mencionó que su madre había escrito un libro infantil con ilustraciones de su amigo Daniel Heide en los años 90, pero que nunca se había publicado.

En diálogo con El País, Guillot explica que el proceso de creación de Las historias de Aura Miní no fue el tradicional. Heide comenzó a dibujar a la niña en escenarios de naturaleza autóctona. En una visita a su casa, Vitale ve las ilustraciones y le manifiesta su interés por escribir una historia en torno a ellas.

“Si yo lo hubiera leído de niña, me habría encantado”, afirma Guillot. También explica que ese libro no vio la luz hasta ahora por “decisiones editoriales del momento”, ya que no era el género en el que Vitale acostumbraba publicar.

El conversatorio de hoy estará integrado por Heide, Guillot y con Vanesa Artasánchez como moderadora. También estará presente Amparo Sala, aunque no participara de la exposición. El objetivo es poder repasar cómo ambos libros fueron descubiertos y profundizar en el vínculo de amistad entre Heide y Vitale que llevó a la creación de una historia infantil que recién ve la luz. La actividad es gratuita.