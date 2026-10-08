Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: quién es la poeta canadiense

La canadiense Anne Carson ganó el premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca.

Anne Carson, canadiense premio Nobel de Literatura 2026. Foto: EFE/Toni Albir

Por qué la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Anne Carson

Al momento de anunciar el galardón se mencionó que Carson —que nació en 1950 en Toronto— publicó su tesis doctoral en Clásicos titulada Odi et Amo Ergo Sum en 1981, y "ha combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con trabajo de traducción e impartición de clases en diversas universidades".

"Casi toda su producción literaria ha girado en torno a la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por un nuevo significado. Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", detalla la publicación del Comité Nobel.

Las obras fundamentales de Anne Carson: "Autobiografía de rojo: una novela en verso" y "El ensayo de cristal"

"Publicó una serie de obras notables en la década de 1990. Entre estas se encuentra The Glass Essay (El ensayo de cristal) en ‘Glass, Irony, and God’ (Vidrio, ironía y Dios, 1995), que demuestra el potencial del poema largo donde los límites de género se perciben borrosos. La misma década vio la publicación de otra obra, a menudo aclamada como la mayor de Carson, titulada Autobiography of Red: A Novel in Verse (Autobiografía de Rojo: Una novela en verso, 1998). A lo largo de toda su autoría, Carson explora con un toque ligero las posibilidades de la escritura, un proceso por el cual el boceto literario ha cobrado un valor particular para ella. Sus colaboraciones con artistas visuales y coreógrafos, y con directores de ópera y teatro, demuestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y los sistemas de reglas. Es esto lo que yace detrás de la importancia excepcional que su obra desde la década de 1990 ha tenido para la escena internacional del arte y la literatura", se agrega.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, anuncia que la autora canadiense Anne Carson será la destinataria del Premio Nobel de Literatura 2026, en Estocolmo, Suecia, el 8 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTINE OLSSON

Noticia en desarrollo.

