Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que reinventó los clásicos y ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson estaba en Islandia, "escuchando el viento", cuando recibió este jueves la llamada de la Academia Sueca. A los 76 años, la poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica nacida en Toronto se convirtió en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. El jurado la distinguió "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". El premio está dotado con 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1,2 millones de dólares.

La frase elegida por la Academia resume una extensa carrera difícil de encerrar en una etiqueta. Carson escribe poesía, ensayo, crítica, narrativa en verso, libretos y piezas pensadas para la escena; traduce del griego antiguo y hace convivir en una misma página a autores separados por siglos. En su obra pueden cruzarse Safo y Emily Brontë, Tucídides y Virginia Woolf, Catulo y un duelo familiar. Esa libertad para moverse entre géneros y épocas terminó por convertirla en una de las figuras más singulares e influyentes de la literatura en lengua inglesa de las últimas décadas.

Anne Patricia Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto y pasó parte de su infancia en pequeñas ciudades de Ontario, debido al trabajo de su padre en un banco. Su vínculo con los clásicos empezó en la adolescencia. Una profesora de latín aceptó enseñarle griego antiguo durante la hora del almuerzo y aquella lengua terminó definiendo su vida. Carson estudió en la Universidad de Toronto —abandonó la carrera dos veces antes de regresar— y se graduó en Estudios Clásicos. Obtuvo una maestría en 1975 y un doctorado en 1981, con una investigación sobre Safo que sería decisiva para su primer gran libro.

Desde entonces, la filología y la creación avanzaron juntas. Carson enseñó en universidades de Canadá y Estados Unidos, entre ellas McGill, Michigan, Nueva York y Princeton, mientras construía una obra en la que la lectura minuciosa de los textos antiguos funciona como punto de partida para hablar del deseo, el amor, la pérdida, el cuerpo, la violencia y la memoria. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como una de las puertas de entrada a su escritura.

Su debut en libro llegó con Eros dulce y amargo, publicado originalmente en 1986 a partir de su trabajo académico sobre el deseo en la literatura griega. A partir de allí aparecieron títulos que consolidaron una vasta bibliografía deliberadamente inclasificable, como Cristal, ironía y Dios, Autobiografía de rojo, La belleza del marido, Nox, Flota y, en 2024, Wrong Norma. También desarrolló una extensa tarea como traductora de autores griegos: trabajó sobre Safo, Sófocles y Eurípides, y la Academia Sueca destacó que esas versiones pueden leerse como obras independientes por el grado de intervención y libertad creativa con que se acerca a los originales.

Anne Carson, canadiense premio Nobel de Literatura 2026. Foto: EFE/Toni Albir

Uno de los rasgos centrales de Carson es justamente esa forma de borrar fronteras. Un poema puede convertirse en ensayo; una investigación académica, en literatura; una tragedia griega, en una pieza contemporánea. La Academia recordó que su método consiste en poner voces distintas a dialogar, a veces de manera inesperada, para producir una especie de visión doble. En sus libros, la erudición convive con el humor, la intimidad, la ironía y una permanente voluntad de experimentar con la forma.

El reconocimiento del Nobel llega después de décadas de premios importantes. Carson recibió una beca MacArthur en 2000, ganó el T. S. Eliot Prize por The Beauty of the Husband, obtuvo dos veces el Griffin Poetry Prize, fue distinguida con el Premio PEN/Nabokov en 2021 y recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020. El jurado español ya había destacado entonces su capacidad para convertir el mundo grecolatino en herramienta para leer las complejidades del presente.