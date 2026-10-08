Qué hacer en la Feria del Libro de Montevideo este 8 de octubre: cuatro actividades gratuitas recomendadas

La Feria del Libro de Montevideo 2026 continúa este jueves 8 de octubre con una agenda cargada de actividades y varias propuestas para detenerse especialmente. Habrá una presentación para los amantes de la investigación científica y la matemática, como también dos libros que recorren vidas muy distintas, la programación ofrece distintas opciones a partir de las 18.00.

La jornada tendrá la presentación de los ganadores de la última edición concurso literario de Montevideo Juan Carlos Onetti. La vida de la arquitecta Elena Svirsky está plasmada en una biografía que tendrá un espacio en la feria. A su vez, Alfonso Lessa presentará la historia del tupamaro Lucas Mansilla.

Para quienes estén pensando en acercarse a la feria, estos son cinco recomendados para hoy, con horarios y salas para organizar la visita.

18.00 | Mansilla por Alfonso Lessa

A las 18.00 en la Sala Roja de la Intendencia, el periodista y escritor Alfonso Lessa presentará A cara de perro. Lucas Mansilla, el tupamaro silenciado que lideró el fin de la lucha armada (Penguin Random House). El libro se consigue en librerías a 990 pesos.

Roberto Markarian, matemático D. Borrelli

19.00 | Presentación de ganadores del Premio Onetti 2025

A las 19.00 en la Sala Ernesto de los Campos se presentarán las obras ganadoras del concurso literario de Montevideo Juan Carlos Onetti 2025. Los escritores son Jonathan Parada por categoría Dramaturgia, Carolina Silva por Infantil y Juvenil, Marcos Llemes por Narrativa y Leandro Taramasco por Poesía.

20.00 | ¿Cómo se investiga y aprende matemática?

Hoy a las 20.00 en la Sala Roja de la Intendencia, Matilde Martínez presentará Pienso, dudo, vuelvo a pensar. ¿Cómo se investiga y aprende matemática?, del docente, matemático e investigador Roberto Markarian y publicado por Estuario editora. El libro está disponible en librerias a 690 pesos.

La arquitecta Elena Svirsky

20.00 | La vida de la arquitecta Svirsky

La Sala Marosa recibirá hoy a las 20.00 el libro Elena y los tejidos de la memoria. Una historia escrita contigo, de Fernando López D´Alessandro, quien lo presentará. El libro repasa la vida de Elena Svirsky y se puede conseguir en librerías a 980 pesos.