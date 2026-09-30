Feria del Libro de Montevideo: 15 actividades para no perderse entre escritores, música, cine y literatura

La Feria Internacional del Libro de Montevideo vuelve a convertir el centro de la ciudad en un punto de encuentro para lectores, escritores y artistas. En su 48° edición, la programación tendrá como invitado de honor a Alemania y reunirá 295 actividades entre presentaciones, conversaciones, poesía, cine, música, historietas y talleres.

La feria se realizará del 2 al 18 de octubre, y como todos los años será con entrada libre y gratuita. Se realizará en la explanada, el atrio y el entrepiso de la Intendencia de Montevideo. El horario será de domingo a jueves de 12:00 a 21:00 y los viernes y sábados de 10:00 a 22:00.

Entre las casi 300 propuestas hay encuentros con autores uruguayos y extranjeros, homenajes a figuras de la literatura nacional, debates sobre inteligencia artificial, actividades vinculadas al cine y el teatro alemán y hasta una escucha comentada de un disco de 1983. También habrá propuestas para salir del formato clásico de sala, como una fiesta silenciosa, dibujo y serigrafía en vivo y actividades para niños.

Ante una programación tan extensa (en la web de la Feria del Libro se puede armar el recorrido), esta es una selección de 15 actividades para la primera semana de la feria.

Feria del Libro. Foto: Archivo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Viernes: Fernanda Trías, IA y fiesta silenciosa

La inauguración se realizará a las 13.00 en Sala Dorada y contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el intendente Mario Bergara y más autoridades.

También el día inaugural, pero a las 19.00 en Sala Roja, la escritora uruguaya Fernanda Trías, autora de Mugre rosa y El monte de las furias, conversará con Hebert Benítez sobre su trayectoria, su universo literario y sus procesos creativos. Es una de las actividades destacadas del primer día para escuchar a una de las escritoras uruguayas contemporáneas de mayor proyección.

Magdalena Tortorella y Sebastián Pombo presentarán su libro, La IA no viene por tu trabajo, viene por tu comodidad, junto a Nicolás Gambetta. El título ya plantea el eje de una conversación especialmente actual: el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, los hábitos y la vida diaria. A las 19.00 en Sala Dorada.

La presencia alemana tendrá una de sus actividades más particulares a las 20.00 con la Fiesta Silenciosa, con un DJ set de 6ummy. Será a las 20:00 en el stand de Alemania.

Feria del Libro. Foto: Archivo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Sábado: Leo Maslíah y cine

El sábado tendrá una fuerte presencia de escritores y propuestas vinculadas a Alemania. A las 17.00 en Sala Dorada, Leo Maslíah presentará su nuevo libro La buena noticia y otros cuentos. El escritor, músico y compositor uruguayo vuelve a cruzar los territorios que atraviesan buena parte de su obra: la literatura y el humor.

A las 18.00, también en Sala Dorada, será el turno del escritor argentino Guillermo Martínez, autor de Crímenes imperceptibles, que llegará a Montevideo para presentar Un crimen dialéctico.

El cine alemán tendrá su espacio a las 19.00 en Sala Azul con la presentación de películas de Alexander Kluge: Brutalität in Stein (Brutalidad en piedra) y Abschied von gestern (Adiós al ayer).

A las 20.00 en Sala Dorada, Amparo Menéndez-Carrión, Gabriel Delacoste y Rodrigo Alonso, autores de Uruguay en el siglo incierto. Una cartografía de futuros posibles, conversarán con Silvia Nane y Rafael Sanseviero sobre imaginar el futuro del país en un contexto de crisis global.

Domingo: Felisberto, escucha y más

El domingo ofrece una combinación variada. A las 15.00 en Sala Dorada, Nicolás Rodríguez Juele y Gabriel Cardozo conversarán sobre sus experiencias y las posibilidades de utilizar la historieta para recuperar personajes y momentos relevantes de la historia nacional.

A las 19.00, en Sala Marosa, Gustavo Lespada presentará Esa misteriosa invención, una edición que reúne la narrativa completa de Felisberto Hernández.

También a las 19.00, pero en Sala Azul, el periodista chileno Javier Cáceres presentará El gol de mi vida, donde más de cien futbolistas cuentan en primera persona los goles más importantes de sus carreras.

Para cerrar la jornada, a las 20.00 en Sala Roja, la feria propone una actividad alejada de la presentación convencional de un libro: una escucha comentada de Baldío, el disco de Luis Fernando Iglesias de 1983, junto a la banda de Fernando Cabrera, integrada para esta ocasión por Andrés Bedó, Gustavo Etchenique y Andrés Recagno.

Lunes: Brecht, nazis y poesía

El lunes la programación tendrá un marcado vínculo con Alemania y con la historia cultural y política del Río de la Plata. A las 18.00 en Sala Marosa, Santiago Tricánico presentará su investigación El nazismo en el Río de la Plata entre 1933 y 1945 que editó Ediciones de la Plaza.

A las 19.00, en el stand de Alemania, Myriam Gleijer, Sergio Luján y Santiago Sanguinetti conversarán sobre el teatro independiente uruguayo en Marea Brecht y el teatro político en Uruguay. Además habrá una lectura a cargo de Camila Cayota.

A las 20.00 en Sala Dorada, Luis Bravo presentará Constelación del navío: poesía completa de Amanda Berenguer, que reúne la poesía completa de una de las grandes voces de la poesía uruguaya del siglo XX.

Martes: IA, Ida Vitale y más

El martes tendrá a la inteligencia artificial como uno de sus principales ejes. A las 19.00 en Sala Azul, la filósofa alemana Catrin Misselhorn presentará su libro La inteligencia artificial y el fin del arte y conversará con Javier Mazza y los artistas Leticia “Tanky” Almeida, y Guido “Glitchdo” Iafigliola.

A la misma hora, pero en Sala Dorada, Planeta presentará Los tesoros de Ida Vitale, propuesta dedicada a la poeta uruguaya.

También a las 19.00, en Sala Roja, Hugo Achugar presentará una edición actualizada de Falsas memorias. Blanca Luz Brum, acompañado por Alicia Torres y Ana Fornaro. La actividad recupera la figura de una de las escritoras y artistas uruguayas más singulares del siglo XX.

Durante toda la feria también habrá propuestas alejadas de la lógica de la feria. En el stand de Alemania estará la intervención artística ¿Quién escribe la ciudad?, de Gastón Rosa y artistas urbanos locales, y los domingos el colectivo Arriba la Vagancia realizará serigrafía en vivo: los visitantes podrán llevar remeras o tote bags para estampar.

La programación continúa durante toda la feria con propuestas que cruzan literatura, arte, música, pensamiento e historia. La semana próxima, una nueva selección repasará algunas de las actividades recomendadas para los últimos días de la fiesta de los libros.

Variada propuesta del invitado de honor

La presencia de Alemania como país invitado de honor también tendrá propuestas más allá de las actividades literarias y cinematográficas ya destacadas.

El viernes, a las 11.00, en el stand de Alemania del entrepiso, la escritora española Elena Alonso Frayle presentará su nueva novela juvenil La edad de la anestesia.

El sábado, a las 11.00, el stand de Alemania recibirá una Schnupperstunde, una clase introductoria al idioma alemán, para todo público; y a las 17.00 en Sala Azul, habrá un pequeño concierto lírico bajo la dirección de Ulrich Schrader, con alumnos del Instituto de Música de la Facultad de Artes.

El martes habrá otra oportunidad para acercarse al idioma alemán, a las 14.00, también en el stand de Alemania en la Feria del Libro.