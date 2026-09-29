Cumbia Club anuncia su vuelta a la Rambla de Punta Carretas: fecha, precios y cómo será la venta de entradas

Cumbia Club volverá a la Rambla de Punta Carretas el viernes 4 de diciembre con una nueva edición de El Club de la Cumbia. Será la tercera vez que el grupo lleve su fiesta a ese escenario y la cita con la que buscará cerrar el año frente a su público en Montevideo. "La rambla nos vuelve a encontrar", anunció la banda al confirmar el regreso.

La preventa para clientes Santander empezó este martes 29 de setiembre a las 12.00 y se extenderá durante 48 horas, hasta el jueves 1.º de octubre al mediodía. A esa misma hora se habilitará la venta general. Las entradas se consiguen a través de RedTickets.

Los precios publicados para la segunda tanda van de 1.190 a 1.890 pesos, según la ubicación. Como la venta funciona por tandas, esos valores aumentarán apenas se agote esta etapa. El espectáculo comenzará las 20.00.

La nueva fecha retoma una relación que Cumbia Club fue construyendo con la Rambla de Punta Carretas. En diciembre de 2025 presentó allí una versión ampliada de la fiesta, con música en vivo, DJs y participaciones de otros artistas. El evento había nacido años antes en un formato mucho más pequeño y terminó convirtiéndose en una de las convocatorias habituales de la banda.

La historia comenzó en 2016, cuando Cumbia Club empezó a versionar clásicos de la cumbia villera. En 2019, el proyecto dio otro paso con la creación de El Club de la Cumbia: un after office en la Sala del Museo que combinó el repertorio del grupo con una propuesta de baile y encuentro. Con el tiempo, el ciclo salió de su sede original y llegó a escenarios de mayor capacidad.

En 2025, la banda ofreció 11 funciones en la Sala del Museo y sumó presentaciones en el Velódromo Municipal, Sitio y Buenos Aires. El cierre en Punta Carretas condensó ese recorrido en un concierto a gran escala, con una nómina de invitados que el grupo mantuvo en reserva hasta el show. Esa dinámica forma parte de la historia del evento.

La rambla también quedó registrada en Rambla de Montevideo, el álbum en vivo que Cumbia Club publicó en 2025 con nueve canciones grabadas allí el año anterior. En aquel recital también participaron Lucas Sugo, Ruben Rada, Larbanois & Carrero, Juanchi Baleirón y Matías Valdez.

El regreso llega, además, después de varios lanzamientos. Entre las canciones que Cumbia Club publicó en 2026 figuran "Perdonarte, ¿para qué?", junto a Mery Granados; "No podrás" y "Cierto", con Hereford; "Arrancacorazones", con Mariano Martínez; "Me das cada día más" y "Qué ganas de no verte nunca más", con Valeria Lynch; y “Pollera amarilla”, con Gladys, la Bomba Tucumana.