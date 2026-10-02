Los premios Bartolomé Hidalgo ya tiene sus libros finalistas: la lista completa y cuándo se entregan

Los premios Bartolomé Hidalgo que entrega la Cámara Uruguaya del Libro y que tienen su ceremonia durante la Feria Internacional del Libro de Montevideo ya tienen finalistas. Los ganadores se conocerán el sábado 10 a las 19.00 en el Salón Azul de la Intendencia.

En la categoría “Testimonios, memorias y biografías” los nominados son "Máxima pureza" de Fernando Butazzoni (Alfaguara); "El misterio de Methol Ferré" de Gabriel Delacoste (Estuario Editora) y "¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso" de Moira Sotelo y Silvia Soler (+Cerca Ediciones).

En “Crónica e investigación periodística” los finalistas son "Pacto de silencio" de Leonardo Haberkorn (Planeta), "Instrucciones para las ruinas" de Ana Fornaro (Estuario Editora) y "De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado" de Juan Antonio Varese (Aguilar).

En “Historia” están "Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990" de Fernando López D’Alessandro (Ediciones de la Plaza), "El palacio de mármol" de Santiago Medero (Planeta) y "La república esquiva. Desarrollo económico y desigualdad en el Uruguay (1750-2020)" de Javier E. Rodríguez Weber (Fundación de Cultura Universitaria).

En la categoría “Poesía” los finalistas son "La morada del canto" de Jorge Arbeleche (Linardi y Risso), "SΩ" de Héctor Bardanca (Yaugurú) y "Andenes" de Tatiana Oroño (Estuario Editora).

En Narrativa: "Caballo regalado" de Cecilia Ríos (Estuario Editora), "Los ahogados" de Emanuel Bremermann (Pez en el hielo) y "Al final de todas las cosas" de Martín Otheguy (Fin de siglo).

Y finalmente en “Divulgación académica llegan a la final: "La marca de lo inhumano. Filosofía del estigma social" de Gustavo Pereira y Helena Modzelewski (FCU), "Des-cubrir China" de Daniel Barrios (FCU) y "Nuevas poblaciones en la Banda Oriental 1780-1805" de Francisco Ollero Lobato, William Rey Ashfield, Soledad Cebey Pariz y Tatiana Rimbaud Blengini (Libros Udelar /Ediciones universitarias).

La 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, que se inauguró ayer, va hasta el domingo 18 de octubre con entrada libre y gratuita en la explanada, el atrio y el entrepiso Intendencia de Montevideo.

