Daniel Drexler debuta en el Sodre y revela la historia detrás de una canción marcada por el 11-S y su padre

Daniel Drexler debutará en el Auditorio Nacional del Sodre el miércoles 21 de octubre con un concierto que recorrerá sus nueve discos y una banda de 14 músicos. La función está organizada por la Facultad de Medicina y la Fundación Manuel Pérez, y lo recaudado se destinará a remodelar el anfiteatro de la facultad.

"En ese anfiteatro, en 1987, fue la primera vez en mi vida que toqué en vivo de una forma semiprofesional", contó el músico en En clave país, el streaming de El País, donde conversó con Malena Castaldi y Rodrigo Guerra. Drexler es médico y magíster en Ciencias Médicas, y se formó en el Proyecto de Investigación Biomédica con una beca de esa fundación.

El vínculo con la Facultad de Medicina también atraviesa a su familia: allí se formaron sus padres, su tío Enrique y su hermano mayor, Jorge. Drexler destacó además el papel de la educación terciaria pública.

Para el concierto trabajará con una formación dirigida por Diego Cotelo, de Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, y con arreglos de Nacho Algorta. Habrá vientos, cuerdas y una banda cuyo promedio de edad ronda los 26 años. “Estoy muy contento con lo que está pasando en los ensayos”, dijo.

El repertorio recorrerá prácticamente toda su discografía y tendrá una presencia especial de La llave en la puerta (1998), su álbum debut. Entre las canciones estará "Full Time", que compuso cuando hacía guardias de emergencia en el Hospital de Clínicas.

La historia nació durante una noche tranquila. Sus compañeros habían juntado dinero para que fuera hasta su casa a buscar la guitarra, pero cuando abrió la puerta de la emergencia ingresó una mujer que se estaba desangrando y terminó en sus brazos. La paciente sobrevivió y la canción apareció después, en medio del cansancio.

"Full Time" fue grabada años más tarde con la murga Los Rebeldes en el Teatro Macció de San José. Drexler confirmó que la murga participará del concierto. "Estoy temblando de emoción por lo que se me viene", dijo.

Daniel Drexler en "En clave país", el streaming de El País. Foto: Nicolás Pereyra.

Otra de las canciones será "2021", que escribió el 10 de sptiembre de 2001, un día antes de los atentados contra las Torres Gemelas. Drexler estaba en Estados Unidos y había viajado para encontrarse con su padre en un congreso de otorrinolaringología. Al día siguiente, ambos estaban en Denver cuando comenzaron los ataques.

Su padre, judío alemán y sobreviviente del Holocausto, vivió aquellas primeras horas con temor. La gente corría por el centro de Denver y circulaban versiones sobre otros aviones que podían dirigirse hacia la ciudad. “No sabíamos qué era lo que iba a pasar”, contó.

Convencido de que tenían que salir, Daniel alquiló uno de los últimos autos disponibles. Su padre prefería quedarse quieto, pero finalmente aceptó. El vuelo de regreso salía desde Los Ángeles y por delante tenían varios días de carretera.

Al comienzo, su padre estaba muy asustado. Después empezó a entrar en el espíritu del viaje. Cuando descubrió que Las Vegas quedaba en el camino, pidió detenerse en una estación de servicio. Entró, compró dos sombreros de cowboy, le dio uno a su hijo y se puso el otro. "Esta es la aventura de la vida", le dijo.

Drexler conserva esa escena como uno de los momentos más lindos que compartió con su padre. Pasaron tres días juntos en la ruta, cruzaron las Montañas Rocosas y siguieron hacia California en medio de un país paralizado por los atentados. Años después, la historia quedó ligada para él a una canción sobre las raíces y aquello que una generación entrega a la siguiente.

"Mis raíces son del veinte, las flores son del siglo XXI. La alegría es el presente, la esperanza es el futuro”, cantó durante la entrevista. Esa idea atraviesa buena parte del concierto que prepara para el Sodre.

Su hija Julia, de 19 años, también estará sobre el escenario. "Me tiene muy movilizado", admitió. Hace poco viajaron juntos hasta Colonia Italia para participar de un homenaje a los abuelos maternos de Drexler, que habían sido maestros de una escuela rural. Esta vez fue Julia quien manejó.

Al principio viajó atento y algo nervioso. Después entendió que su hija ya manejaba incluso mejor que él. La escena volvió a ubicarlo frente al paso del tiempo: iba hacia el lugar donde se había criado su madre, para recordar a sus abuelos, mientras su hija conducía.

La muerte de sus padres también modificó esa mirada. "Ya no hay una generación por arriba de nosotros", dijo al hablar de sus hermanos. La ausencia lo llevó a revisar prioridades y a pensar qué considera valioso y cómo quiere transitar los próximos años.

En su historia familiar conviven el recorrido de su padre, que llegó a Uruguay desde Alemania, y el de la familia asturiana de su madre, que emigró al país a fines del siglo XIX. “Entender de dónde viene uno es importante”, explicó.

Ese proceso también aparecerá en su próximo disco, que empezó a producir hace un año junto a Nacho Algorta, Santiago Vázquez y Matías Cella. Calcula que lo presentará en abril de 2027 y piensa llevarlo de gira con la misma banda que lo acompañará en el Sodre.

Durante la entrevista también se refirió al proyecto científico que dirige para tratar el tinnitus mediante estimulación acústica. Según explicó, el sistema desarrollado en Montevideo recibió una segunda habilitación de la FDA de Estados Unidos y es el único de este tipo con dos autorizaciones de ese organismo.

La investigación nació de una observación en un estudio de grabación. Drexler notó que, al escuchar repetidamente un sonido durante una mezcla, su percepción de la intensidad disminuía. Llevó aquella idea al laboratorio de neurociencias y comenzó a investigar la posibilidad de utilizar estímulos acústicos para reeducar la vía auditiva.

El centro atiende a unos 350 pacientes por año y cerca del 60% llega desde el exterior. Según los resultados publicados por su equipo, el tratamiento logró una disminución promedio de 14,1 decibeles en la intensidad percibida del tinnitus.

El próximo paso es ampliar la telemedicina e incorporar inteligencia artificial. “Creo que vamos camino a armar un hub de telemedicina del tinnitus desde Montevideo”, afirmó.

El concierto del 21 reunirá varias de esas historias. Drexler llegará por primera vez al escenario principal del Sodre con canciones de casi tres décadas, una banda nueva y su hija entre las voces de la noche. También volverá, a través de esas canciones, a una guardia del Clínicas, a una carretera de Estados Unidos y a un viaje con su padre que todavía recuerda con una frase: “Esta es la aventura de la vida”.