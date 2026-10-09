Juanse Rodríguez, criticó banderas del Che en la marcha de la diversidad y la gestión de Orsi: "Da vergüenza"

El actor uruguayo Juanse Rodríguez es una de esas figuras que no se calla nada. Ha hablado de su enfermedad incurable y cómo ha aprendido a vivir con ella, también de los problemas económicos que ha atravesado por ese padecimiento.

Ahora, mientras prepara un espectáculo en el Teatro Stella, pasó por los estudios de Punto de encuentro, el ciclo de 970 Universal que conduce Victoria Rodríguez, donde habló de varios temas. Entre ellos el espectáculo "poético y musical" que estrena, y también sobre la marcha de la diversidad y la gestión del presidente Yamandú Orsi.

Al programa llegó para hablar del espectáculo Volveré y seré millones, que se realizará mañana el Stella. "Es de una frase de Evita Perón porque en 2017 (el cineasta español) Alex de la Iglesia estrena una obra mía, Prófugas, me lleva a Madrid y me dice: 'venite con un espectáculo'. Me junto con un pianista y armamos un espectáculo de autores uruguayos y argentinos. Y ahora lo que hago con Luciano Gallardo, que es un gran músico, es grandes autores que ya dijeron todo, porque ya está todo dicho. Es poesía, hago cuentos del espectáculo, canto, como actor zafaba la materia en la Emad", contó. "Es el volver a nacer, volver a sobrevivir a esto", agregó.

Juanse Rodríguez. Foto: Archivo.

En otro momento de la charla, fue consultado sobre la Marcha de la diversidad, que anualmente se realiza el último viernes de setiembre. "Hablábamos de la marcha de la diversidad. Los peores enemigos de los homosexuales fueron socialistas. Hitler, Stalin, Mussolini. No tengo nada malo contra la marcha, me parece genial. Libertad, que cada uno haga siempre que respete al otro. Se embanderan con el Che Guevara", dijo sorprendido.

"Sí, es desconocimiento, un poquito, de la historia", comentó Victoria Rodríguez. "Mi amor, lee que los libros no muerden", continuó el actor y dramaturgo uruguayo. "Entonces, hacelo con respeto. Y eso pasa en todos los ámbitos. Socialmente también tienen un deterioro complejo. Estamos para la pavada", cerró.

El actor y dramaturgo, Juanse en la entrevista de Punto de Encuentro dijo que le sorprende que en la Marcha de la Diversidad “se embanderan con el Che Guevara”. https://t.co/XSwIQVrFSq — 970 Universal (@universal970) October 8, 2026

"No puedo creer que tengamos un sistema político tan burro. Y un presidente que me da vergüenza. No estoy enojado con él, está tan sin rumbo...", comentó.

"Desilucionado sería la palabra", comentó Rodríguez. "Sí"; acotó el actor. "Me preocupa, y no es porque lo odie. Pobre. A ver, lo han dejado. Encarrilate Orsi, para ver si salimos adelante".

"¿Desilusionado porque lo votaste y te desilusionó porque no te dio lo que esperabas, o...?", consultó Leo Sanguinetti. "Lo voté", respondió Juanse. "En la anterior, no, voté a Luis", agregó.

El actor y dramaturgo, Juanse en la entrevista de Punto de Encuentro criticó la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi. “me da verguenza”, señaló. https://t.co/7090MyJV5d — 970 Universal (@universal970) October 8, 2026

"Lo votaste y te desilusionó tu voto", continuó Sanguinetti. "Sï", siguió Juanse, "y tengo amigos en la izquierda y derecha; no creo en izquierda ni derecha", agregó.