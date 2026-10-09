El llanto de Lucía Rodríguez y la confesión que hizo a sus seguidores: "Estuve consternada y abrumada"

Lucía Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales con un video de cuatro minutos, pero esta vez para compartir buenas noticias. Una semana después de mostrarse "triste y frustrada" por la baja venta de entradas para la despedida de su unipersonal Harta, la humorista contó que la respuesta de sus seguidores y colegas cambió el panorama y la emocionó hasta las lágrimas.

La conductora de Canal 12 comenzó recordando que, preocupada por la situación, le había contado la verdad a su público. Fue su amigo y director del espectáculo, Federico Longo, quien le sugirió hacer un sorteo de entradas 2x1 para incentivar la venta.

"Me senté acá mismo para grabar ese video del sorteo y sentí la necesidad de decirles la verdad", recordó. Lo que ocurrió después la tomó por sorpresa. Según confesó, le daba vergüenza y miedo compartir aquella publicación por lo que pudieran pensar los demás, e incluso dudó antes de hacerlo.

"Nunca me imaginé lo que vino después: una oleada de amor absoluto por parte de ustedes, de mis colegas artistas, tan generosos que compartieron el video, que me escribieron para ver cómo podían ayudar", relató entre lágrimas.

"Estuve varios días consternada y abrumada de tanto cariño que no sé ni cómo agradecer", expresó, conmovida por las muestras de afecto que recibió. Para mostrar el cambio en la venta de localidades, abrió la web de Movie y enseñó la cantidad de butacas que ya estaban ocupadas.

"La gratitud es inmensa", dijo. También se preguntó cómo podía devolver semejante gesto y propuso ponerse a disposición de sus colegas artistas para difundir sus espectáculos y generar redes de apoyo. A su vez, agradeció a quienes invierten dinero en entradas para acompañar a los artistas.

Lucía Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé

Rodríguez también se refirió a las dificultades que atraviesa el sector para convocar público. "Es el momento más lindo el encuentro entre el artista y los que aman lo que uno hace. Uno lo hace con un amor y una expectativa y cuando no sale bien, vienen...", comentó, sin terminar la frase.

La preocupación inicial, sin embargo, dio paso al alivio. "La palabra gracias queda chica para esto que sucedió, que fue real, genuino, de un amor de todos ustedes que me tiene impactada, emocionada y agradecida", afirmó.

La última función de Harta será este sábado 10 de octubre en el Teatro Movie. En una reciente entrevista con Sábado Show, la humorista había contado que le costaba despedirse de un espectáculo en el que pudo mostrarse tal como es, sin miedo a lo que pudieran opinar los demás. También explicó que siente que ya no es la misma y que necesita cerrar esa etapa para empezar a contar otras cosas.

"No voy a hacer un drama, pero tengo ganas de ponerme más profunda e ir un poco más para adentro. Me pienso mucho más. Quiero ser mejor persona y estoy en ese viaje de cuestionarme qué hago y qué pienso. No sé en qué puede llegar a terminar", expresó en esa misma entrevista.

"Quería pasar por acá para contarles las buenas. Se dio vuelta. En una semana se vendieron un montón de entradas. La sala está casi llena. No lo puedo creer y es gracias a todos ustedes. Se los agradezco de todo corazón", concluyó. Como broche de oro al video, su hijo Mateo se sumó al video para cerrar con un corazón hecho con las manos.