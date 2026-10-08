“Me ghosteó en vivo”: Paula Scorza recordó cómo fue el primer encuentro con su pareja, Alejandro "Bicho" Amaral

La segunda vez que Paula Scorza y Alejandro “Bicho” Amaral se cruzaron, él le preguntó si era argentina. Ella ya lo había visto antes y la pregunta le llamó la atención. "No te digo que me tengas fichada, pero por lo menos teneme de cara”, recordó la periodista al contar la anécdota en Despegadas, el programa de streaming conducido por Silvina Rosas, María Jesús Villagrán y María Noel Álvarez por Trimax.

Scorza fue invitada al ciclo para conversar sobre su trayectoria en los medios, su paso por el periodismo político y deportivo y distintos aspectos de su vida personal. Entre ellos, la relación con Amaral, con quien lleva dos décadas.

“Es una fórmula que funciona hace casi 20 años”, dijo sobre la pareja. Después, contó que se conocieron trabajando, durante una cumbre de presidentes realizada en el Sodre a fines de 2006.

Aunque ya lo había visto en otra oportunidad, cuando ambos cubrían una conferencia de prensa en la casa del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera para distintos medios, el periodista no pareció reconocerla en aquel encuentro.

“Nos ponemos a conversar y me pregunta ‘¿vos sos argentina?’. Fue como… no te digo que me tengas fichada, pero por lo menos teneme de cara”, relató Scorza entre risas. Y resumió la situación con una frase: “Me ghosteó en vivo. Me encajó un ‘no te conozco’”.

Sin embargo, detrás de aquella escena había una explicación. Durante la conversación, Scorza miró hacia el control del programa, donde se encontraba Amaral, y preguntó si podía contar algo sobre él.

“No es que me quiera hacer la crack, que él ya me había visto pero se olvidó, pero él tiene un problema que se llama prosopagnosia”, explicó.

Alejandro Amaral y Paula Scorza. Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal

La prosopagnosia es una dificultad para reconocer rostros, incluso de personas conocidas. Scorza aprovechó la anécdota para aclarar que, si Amaral se cruza con alguien por la calle y no lo saluda, no necesariamente significa que no quiera hacerlo.

“O sea, si mañana se cruzan con él en la calle y no las saluda, no es mala onda”, comentó.

La trayectoria de Paula Scorza en los medios

Con más de 20 años de trayectoria, Scorza desarrolló su carrera en distintos formatos, desde la prensa escrita y la radio hasta la televisión y el streaming. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al periodismo deportivo, antes de ampliar su trabajo hacia otros temas.

En 2021 se incorporó a Desayunos informales, de Canal 12, y también condujo Paren todo, en El Espectador. En 2024 asumió la conducción de la edición dominical de Telemundo junto a Mariano López.

Actualmente, combina su trabajo en televisión y radio con su participación en espacios de streaming. En 2025 se sumó a 12 PM, el programa de Azul FM que conduce junto a Emiliano Izaguirre.

Su visita a Despegadas permitió repasar ese recorrido profesional y conocer algunas historias de su vida fuera de cámaras, incluida la particular manera en que comenzó su relación con Amaral.