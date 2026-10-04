A días de su show, Lucía Rodríguez confesó que lleva vendidas pocas entradas: "Estamos en problemas"

Lucía Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un video poco habitual. Lejos del tono humorístico que suele caracterizar sus contenidos en redes sociales, la comediante se mostró de negro, mate en mano y habló con una franqueza poco frecuente sobre una situación que la preocupa: a pocos días de la última función de su espectáculo Harta, todavía quedan muchas entradas disponibles.

"Este probablemente sea el video menos marketinero del mundo. Pero es la verdad y a mí me gusta la verdad", comenzó diciendo Rodríguez, antes de mostrar en pantalla la plataforma de venta de entradas y la cantidad de localidades que todavía están disponibles.

La función será el sábado 10 de octubre en el Teatro Movie, una sala con capacidad para 640 personas. Se trata de la despedida de Harta, espectáculo que la comediante estrenó el año pasado y con el que realizó varias funciones y recorrió distintos departamentos del país. Según contó, el show tuvo una buena respuesta, pero para esta última presentación decidió apostar a una sala de mayor tamaño con la intención de convertirla en una "verdadera fiesta".

"Cuando lancé la función lo hice con la ilusión de que se iba a llenar, pero un montón de cosas pueden pasar", explicó. Y decidió mostrar la realidad: "A nueve días del show me gustaría decirles, como se hace, ‘últimas entradas’, ‘lugares limitados’. Pero la realidad es que no es verdad”.

Rodríguez hizo "autocrítica" y enumeró algunas de las razones que, según ella, podrían explicar la baja venta. "Pueden haber estado caras las entradas, puede que no lo haya difundido bien, que no tengan ganas de verlo, que ya lo hayan visto o que estén ‘hartos’ de mí", planteó con una alusión al título del unipersonal.

"Para los artistas no hay función posible si ustedes no están. La función se hace con el mismo amor, pero les mentiría si les dijera que es lo mismo entrar y ver una sala vacía", expresó a corazón abierto. Y agregó: "Como es la despedida y lo que más me gusta es hacer teatro, quiero que la sala se llene".

La actriz, humorista y comunicadora Lucía Rodríguez. Foto: Leonardo Maine

En un momento del video resumió la situación con una frase contundente: "Entonces les digo la verdad, estamos en problemas". Pero pese a la adversidad, Rodríguez aseguró que todavía mantiene "la esperanza de que la sala se llene".

Como forma de incentivar a sus seguidores, además, ofreció entradas 2x1. "Les digo que me dejen en comentarios si quieren un 2x1, que hay algunos que tenemos para dar", anunció. También invitó a quienes quieran asistir que adquieran sus localidades a través de la web de Movie.

"Sentí la necesidad de contarles la verdad. Ojalá el sábado 10 de octubre seamos la mayor cantidad de personas posibles, y si somos poquitos igual va a ser una fiesta", anticipó.

"A veces las cosas no salen como uno las tenía planeadas y eso está bien también", reflexionó antes de cerrar el video con una última preocupación, esta vez en tono de humor: “Espero que me acompañen y que mi director no se enoje por este video".

El video rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y se viralizó en redes sociales. La publicación ya superó las 120.000 visualizaciones en Instagram, además de acumular numerosos comentarios de usuarios que reaccionaron a la particular forma en que la comediante decidió promocionar el espectáculo.