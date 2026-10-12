Gustavo Yankelevich se quebró al hablar sobre la violencia contra sus nietos: “La primera que lo notó fue Cris”

Gustavo Yankelevich habló sobre la situación de violencia que vivieron sus nietos, Franco, Valentín y Azul, durante una entrevista telefónica con Intrusos. El productor televisivo relató cómo comenzó a sospechar que algo sucedía en la casa de los hijos de Romina Yan y explicó el papel que tuvo Cris Morena para advertirle sobre lo que estaba pasando.

“La primera que notó esto fue Cris”, aclaró Yankelevich al referirse a su expareja y madre de Romina. “Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, recordó.

Según contó, la advertencia no se limitaba a Valentín, sino que también involucraba a Franco, el mayor de los hermanos, y a Azul, la menor. En un principio, el productor creyó que se trataba de una situación pasajera, pero con el tiempo comenzó a notar que el problema era cada vez más grave.

“Yo le empecé a prestar atención a los chicos. En principio pensé que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande”, relató.

El primer indicio concreto llegó cuando Franco tenía 11 años y le pidió a su abuelo irse a vivir con él. Yankelevich recordó que, en ese momento, el niño no le explicó que sufría violencia, por lo que decidió abordar la situación con cautela.

“Franco me dijo: ‘Abuelo, quiero irme a vivir con vos’, pero no me dijo que le pegaban. Le dije: ‘Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir que vengas una semana conmigo y vemos cómo te sentís, y un día le pedimos de venir más tiempo conmigo, si vos querés’”, contó.

Sin embargo, cuando habló con Darío Giordano, el padre de los niños, la respuesta que recibió encendió las alarmas. “Cuando me junté con Darío, me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera’”, recordó. Para el productor, aquella reacción fue una señal de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado.

Meses después, Valentín también le pidió irse a vivir con él. En el caso de Franco, el momento en el que finalmente pudo contarle lo que estaba ocurriendo llegó durante una serie de almuerzos que compartieron después de que su abuelo lo pasara a buscar por el colegio.

HABLÓ GUSTAVO YANKELEVICH Y SE QUEBRÓ EN VIVO. pic.twitter.com/z1YOuQNMXA — Real Time (@RealTimeRating) October 12, 2026

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Yankelevich recordó que el niño estaba inusualmente callado y que, después de varios encuentros en los que apenas intercambiaron palabras, decidió preguntarle qué le sucedía.

“Le dije: ‘No puede ser que de pronto dejaste de hablar conmigo. Me tenés que contar qué pasa’. ‘Abuelo, si vos le contás esto a papá me va a matar. Cuando se enteró de que yo te pedí de ir a vivir con vos una semana, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes’”, relató.

Ante la revelación, el productor decidió intervenir. “Yo te voy a ayudar”, fue la respuesta que le dio a su nieto, en una decisión que también buscaba proteger a Valentín y Azul.

“No había más tiempo”, sostuvo Yankelevich, quien recurrió a abogados de familia para asesorarse sobre cómo lograr que los tres niños pudieran dejar la casa de su padre y mudarse con él. Según explicó, no era un proceso sencillo, pero consideraba necesario encontrar una forma de protegerlos.

En ese contexto, el productor también recordó que sus tres nietos describían a su padre como “un monstruo”, una expresión que daba cuenta de la gravedad de las situaciones que, según sus relatos, habían vivido en el ámbito familiar.

El agradecimiento de Gustavo Yankelevich a Jorge Rial y a Intrusos

Durante la entrevista, Yankelevich también tuvo palabras de agradecimiento para Jorge Rial y el equipo de Intrusos. El productor destacó que los periodistas mantuvieron silencio durante 12 años para no perjudicar el proceso que llevaba adelante con el objetivo de obtener la tenencia de sus nietos.

Ese resguardo, según reconoció, fue importante mientras buscaba la manera de que Franco, Valentín y Azul pudieran salir de aquella situación y quedar bajo su cuidado.