Ángel De Brito destacó los premios Martín Fierro y reveló qué fue lo único que no le gustó: "Eso fue un espanto"

Ángel De Brito subió al escenario de los premios Martín Fierro a la música celebrados este miércoles para recibir un galardón por la cortina musical de su programa. "¡Aguante LAM!", celebró frente a los cientos de invitados. El reconocido conductor y periodista de espectáculos fue de las principales estrellas invitadas a una gala que reunió a figuras como María Becerra, Pimpinela, Abel Pintos, entre otros.

A la salida del evento habló con El País y analizó los entretelones de la noche, las polémicas de la organización y el desafío de abordar historias complejas en la televisión actual como ocurrió en los últimos días con la denuncia de violencia que realizó Valentín Yankelevich contra su padre Darío Giordano.

—¿Cómo viste la ceremonia?

—Muy bien organizada, es muy difícil hacer un Martín Fierro con tanta convocatoria de artistas. Estuvieron Abel Pintos, María Becerra, Pimpinela, y de todos los rubros, tango, cumbia, rock. Me divertí mucho porque me encontré con gente con la que trabajé o que no veía hacía tiempo, como Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla. Se armó una mezcla hermosa. Me crucé a Abel Pintos que hacía mucho que no lo veía. Me gustan los Martín Fierro por eso, porque te cruzás con gente que quizás no frecuentás en el día a día.

—¿Qué opinás del premio que recibió Wanda Nara, que resultó el más comentado de la noche?

—Me parece que es como una gracia. Se lo dieron como para tener una figura más en el evento, porque... ¿por qué le darían un premio de la música a Wanda? Además, su canción fue hace muchísimo tiempo, ni siquiera es del año pasado. Es raro, pero el abanico del premio va de Abel Pintos a Wanda Nara (risas).

Ángel De Brito con su Martín Fierro en LAM. Foto: @angeldebritooki

—No dejaron ingresar a tu compañero Pepe Ochoa por sus críticas previas hacia el evento, ¿cómo viste esa situación?

—Le dijeron que, como había criticado a la organización, no era bienvenido en la fiesta. Eso me parece un espanto. El Martín Fierro es la fiesta de todos, la critiques o no. Marcelo Polino también criticó y estaba ahí sentado en la primera fila. Fue algo pésimo por parte de la organización.

—En los últimos días la agenda televisiva estuvo marcada por las repercusiones de la denuncia de violencia familiar que hizo Valentín Yankelevich, ¿cómo fue para vos abordar el tema?

—Es muy difícil, sobre todo cuando se trata de violencia contra menores. El testimonio de Valentín me pareció espectacular porque, al tratarse de una familia tan conocida, abre la puerta para que todos hablemos del tema. Fundamentalmente sirve para que los chicos que están sufriendo esto sepan que siempre va a haber alguien para escucharlos y ayudarlos, y que hay una salida. Me parece que eso es lo más rescatable, más allá de cualquier polémica.

—¿Cómo es salir de los temas más frívolos de la farándula para tratar este tipo de problemáticas al aire?

—En lo periodístico me atrae porque son temas mucho más interesantes que discutir si se quemó un soufflé en Masterchef o si se pelearon dos participantes en Gran Hermano. Me parece más rico periodísticamente: podés hacer muchos testimonios y notas profundas. Obviamente es delicado y cualquier palabra de más genera polémica o hace que las redes sociales se vuelvan locas, pero me gusta meterme en temas más profundos que en otros más banales.

—Hablaste con varios de los protagonistas.

—Hablé con Gustavo Yankelevich, lo llamé y conté al aire lo que me dijo. También hablé con Cris Morena, y finalmente con el acusado, Darío Giordano, quien me dio su descargo. Me criticaron por publicar sus declaraciones, pero mi trabajo es escuchar a todas las partes, contar lo que me van diciendo y recién después opinar.

—También se generó revuelo con Denise Dumas por decir al aire en LAM que "hay padres que aman a sus hijos y les pegan igual".

—Fue un comentario que sonó desafortunado. Yo creo que lo dijo con muy buena intención y comparto el fondo de lo que quiso expresar, pero quizás lo formuló mal y sonó feo. Pasa eso: son temas muy sensibles y media palabra mal puesta en el apuro de la televisión en vivo te arma un despelote bárbaro. Denise es súper buena gente, es madre y sabe perfecto lo que es la violencia, así que la banco al 100%.

—Se sabe que viajás seguido a Uruguay, ¿cuándo volvés a cruzar el Río de la Plata?

—Siempre es hermoso volver. Capaz que voy para los Martín Fierro de Uruguay.