"Nefasto y ridículo": una ex "Gran Hermano Uruguay" apuntó contra Fernando Vilar por un polémico comentario

"Quizás es momento de dejarle el lugar a otra gente…", escribió Victoria Gallego en sus redes sociales apuntando contra Fernando Vilar, integrante del magazine Buscadores del canal oficial. La primera eliminada del reality de Canal 10 agregó un recorte con el polémico comentario realizado en el programa vespertino de Canal 5.

La exparticipante de Gran Hermano Uruguay publicó en su cuenta de X: "Nefasto y ridículo. Quizás es momento de dejarle el lugar a otra gente", junto a un clip del programa de Canal 5 que se hizo viral en pocas horas. En el video, Vilar dice "Supongamos que yo tengo un hijo que cuando tiene ocho años viene de pantaloncito, pelito corto, con la pelota abajo del brazo y me dice: 'Papá, me siento nena'. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro, un problema menos'?", mientras los restantes integrantes del programa no reaccionan.

En el video, Vilar continúa y le pregunta a la invitada, la doctora Lorena Quintana: "¿Cómo se avanza en ese tema? Le pregunto de verdad, porque no quisiera estar en los zapatos de nadie en esa situación".

El comentario surge a partir de la pregunta de Vilar a Quintana: ¿Cómo es la política de género en la educación?, a lo que la doctora responde: "Un desastre. Es un abuso en la infancia. Que vos a un niño que todavía no ha desarrollado, no ha madurado, le estés hablando de gustos sexuales". Es entonces que Vilar comenta sobre el caso de una madre, "cuya hija se sentía hijo, o era hijo que se sentía hija, ¿qué se hace?", preguntó el comunicador.

La invitada, al desafortunado comentario de Vilar le responde: "Es mucho el sufrimiento para la persona y para los padres. Creo que hay que hablar, creo que los padres tienen que tener la herramientas y entender el desarrollo de un niño".