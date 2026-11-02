Encuesta: ¿quién se va hoy de "Gran Hermano Uruguay"? Votá entre Laura, Gustavo y Melanie, tras salvarse Bruno

Laura Dotto, Gustavo Fernández o Melanie Porta: uno de los tres abandonará este lunes 2 de noviembre la casa de Gran Hermano Uruguay. Después de una semana marcada por estrategias, nominaciones y decisiones inesperadas, el reality de Canal 10 tendrá una nueva gala de eliminación. Antes de conocer el resultado, TVShow invita a sus lectores a elegir a quién quieren fuera de la competencia.

La placa definitiva quedó conformada durante la emisión del domingo, cuando Eduardo "Colo" Gianarelli anunció que Bruno Reyes había sido el participante menos votado, con apenas el 5% de los sufragios negativos. De esta manera, logró asegurar su continuidad en la casa y dejó a sus tres compañeros frente a la decisión del público.

La nueva eliminación llega después de una semana especialmente movida. Todo comenzó el miércoles, cuando Gustavo Fernández y Tai Dudok encabezaron las nominaciones con 11 puntos cada uno. Laura Dotto recibió siete, mientras que Melanie Porta y Bruno Reyes empataron con cuatro. Debido a un cambio en el reglamento, los cinco quedaron en placa.

El jueves, Jazmín Esquivel, líder de la semana, tuvo que salvar a uno de los nominados y sorprendió al elegir a Tai, a quien ella misma había votado el día anterior. "Ningún grupo de esta casa me hace mover el pulso", advirtió antes de anunciar su decisión, que frustró la estrategia de Gustavo, Laura y Melanie de enfrentar a su compañera en la votación del público.

La gala del domingo también dejó otra novedad: por primera vez desde el estreno del programa, los participantes superaron la prueba semanal y consiguieron el 100% del presupuesto para las compras de la casa. Lo lograron tras montar una comparsa de candombe que fue evaluada por Yessy López y Mathías Silva, director de Cuareim 1080.

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial es negativa: el público debe elegir al participante que quiere eliminar. Quien acumule más votos deberá abandonar la competencia.

Para participar por SMS, hay que enviar la palabra VOTO, seguida del nombre del nominado, al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido. También se puede votar a través de la aplicación Pago Después, donde el voto individual cuesta 15 pesos, IVA incluido.

Antes de la gala de este lunes, TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta: ¿quién debería abandonar Gran Hermano Uruguay, Laura, Gustavo o Melanie?

Esta consulta es independiente de la votación oficial del programa. Participar aquí permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

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