Sorpresa en la mañana de Canal 12: histórica integrante de "Desayunos Informales" se despidió del ciclo

Tras 11 años al aire en Desayunos Informales, Lucía Brocal cerró su etapa en el magazine en medio de una mañana atravesada por la emotividad, el agradecimiento y el clásico humor que caracterizó su paso por el matutino. La periodista anunció al cierre del programa que este viernes era su última emisión y explicó los motivos detrás de su decisión.

"Quiero compartir con todos ustedes que están del otro lado y todos los días nos eligen, nos quieren y son parte de nuestra vida que hoy es mi último día en Desayunos Informales después de 11 años", anunció. Luego reconoció que no se trató de una determinación sencilla: "No fue una decisión fácil para mí. Estos compañeros son amigos, son familia, y pasaron muchísimos años. Siento que es el momento de dar este paso".

En su despedida, Brocal dedicó palabras de agradecimiento al canal, que confió en ella "cuando todavía tenía poca experiencia", y a los compañeros que fueron parte del equipo durante estos años, tanto delante como detrás de cámaras. También destacó el buen clima de trabajo que construyeron a lo largo de este tiempo: "Siempre tuvimos un grupo muy lindo en el que nos respetamos y estoy muy orgullosa de eso".

Ante las dudas y las inquietudes de sus colegas sobre su continuidad en la pantalla, la conductora dejó en claro que su salida del programa no implica un alejamiento de la televisión ni de la empresa. "No me voy de La Tele, voy a hacer otras cosas. Sigo acá en la vuelta", aclaró para tranquilidad de los televidentes. Además, aseguró que encara esta nueva etapa "muy contenta y entusiasmada". La periodista conduce además Telemundo Mediodía en el mismo canal de lunes a viernes.

La jornada también reservó momentos para el repaso de recuerdos, la emisión de compilados con sus mejores momentos en el magazine y sorpresas en vivo, como un video con el saludo de sus hijos Felipe y Juan. Entre los pasajes más distendidos de la mañana se destacó la irrupción del grupo musical La Incontrolable, cuyos integrantes se acercaron al estudio para despedirla y recordar que el reencuentro de la banda se había producido años atrás tras una presentación en el cumpleaños de 30 de la propia periodista.

La periodista Lucía Brocal. Foto: Martín Quiesa

Antes de que finalice la emisión, Brocal también tuvo un mensaje para la audiencia y pidió que siguieran acompañando al canal y al ciclo. "Es el fin de esta etapa. Les pido que se queden y sigan apoyando a este precioso canal y este lindo programa. Nos encanta estar acá todas las mañanas", expresó.

El cierre estuvo marcado por la música en vivo y la emoción de sus compañeros que estaban esta mañana al aire en el estudio, Victoria Zangaro, Diego Jokas, Marcel Keoroglian y Catalina De Palleja.