Martín Fablet recordó cuando lo echaron de Canal 12 tras acusarlo de burlarse de una conductora : "No vengas más"

Martín Fablet recordó una de las situaciones más tensas que vivió durante su trayectoria televisiva: la vez que lo echaron de Canal 12. En una entrevista con el periodista Emiliano Bejar para el canal de streaming Vértice, relató que tenía un espacio todos los jueves dedicado al cine en el magazine Desayunos Informales, pero su participación terminó después de que lo acusaran de burlarse de las conductoras.

"Me echaron también del 12", comenzó diciendo Fablet al recordar aquella experiencia. Según explicó, asistía los jueves al programa Desayunos Informales, ciclo que en aquel entonces ya conducían Coco Echagüe y Victoria Zangaro, y que ya contaba con la periodista Lucía Brocal en el panel. Allí, el comunicador de Radio Sarandí tenía un segmento en el que hacía críticas de películas en cartel y cintas clásicas.

No obstante, su participación duró poco tiempo porque, según señaló en la nota, decidieron apartarlo a raíz de la interpretación que se hizo sobre su actitud al aire. "Me echaron porque decían que me reía de las conductoras", aseguró. El comunicador rechazó esa acusación y sostuvo que se había tratado de un gag, pero no de una burla.

"'No, para mí sos irónico y te burlás'. ¿Cómo burlándome? ¿Por qué me iba a burlar?", recordó sobre el intercambio que mantuvo en aquella oportunidad. Según su relato, la situación terminó con una indicación directa: "No vengas más".

Al rememorar el episodio, Fablet insistió en que no había tenido intención de burlarse de sus compañeras y describió el final de su participación como una salida abrupta. La anécdota surgió durante la charla con Bejar, en la que el periodista repasó experiencias de su recorrido profesional.

Tras la salida de Desayunos Informales, el comunicador que se define como crítico de cine amateur también tuvo espacios dedicados al séptimo arte en los magazines Vamo Arriba y Algo Contigo, ambos de Canal 4.