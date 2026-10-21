Se hizo viral: el tremendo susto de un periodista de Canal 12 cuando un hincha irrumpió en un móvil en vivo

Un momento inesperado protagonizado por el periodista Emiliano Wigman durante un móvil en vivo de Telemundo mediodía (Canal 12) se viralizó en redes sociales. Mientras informaba sobre la condena a un adolescente por el quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca, un hombre se acercó por detrás y lo sorprendió con un grito futbolero.

El cronista estaba concentrado en el relato de la noticia cuando un hombre vestido con una campera deportiva de Nacional apareció sigilosamente a sus espaldas. Sin que Wigman advirtiera su presencia, se acercó al micrófono y lanzó un espontáneo "¡Vamos Nacional, eh!".

Es el mejor video de la historia estoy llorando https://t.co/ygx1daJgt0 — Maho Bolsilluda 🇺🇾🇱🇺 (@MahoCNdeF) October 20, 2026

El saludo tricolor tomó por sorpresa al periodista, que dio un salto del susto y enseguida reaccionó: "¡Ay, señor, me asustó! ¡Por favor!", le dijo al hombre, desconcertado por lo ocurrido.

Lejos de disimular el sobresalto, Wigman se disculpó ante las cámaras y explicó por qué no había advertido la presencia del hincha. "Perdón. Estaba tan concentrado en el relato que me asusté. Cosas que pasan en el vivo", comentó, mientras retomaba la cobertura.

La conductora Lucía Brocal lo apoyó desde el estudio y reafirmó: "Son cosas que pasan en la calle", acotó para restarle importancia al blooper y darle paso a que continuara con su relato.

El momento exacto de la irrupción del hincha al móvil de Canal 12. Foto: captura

El episodio ocurrió mientras el periodista informaba sobre la condena a un adolescente de 17 años por el quíntuple asesinato cometido a principios de julio en el barrio El Monarca. Según la información del caso, el menor reconoció que había recibido dinero para perpetrar el ataque y deberá cumplir seis años de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El recorte del insólito momento del móvil en medio de la cobertura de un trágico suceso comenzó a circular en redes sociales y captó la atención de los usuarios por la reacción espontánea del periodista ante la aparición del hincha.