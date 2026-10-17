Periodista de "Puesta a punto" y "Telemundo" de Canal 12 anuncia su salida de la pantalla: "Qué guachos son"

La televisión uruguaya está en constante movimiento y, cada tanto, sus figuras se toman una pausa para darle lugar a una nueva etapa de sus vidas. En los próximos días, una de las caras habituales de Canal 12 estará ausente de la pantalla por unas semanas, aunque esta vez no será por un cambio de programa ni por un nuevo desafío profesional.

Se trata de Eugenia “Tuque” García, periodista del informativo Telemundo y una de las conductoras de Puesta a punto, quien comienza su licencia maternal. La noticia tuvo un momento especial este viernes en el programa, donde sus compañeros la despidieron con mensajes cargados de cariño y algunas sorpresas.

“¡Hasta la vuelta, Tuque!”, publicaron desde las redes sociales de Puesta a punto, junto a un video de la despedida. Durante la emisión, la periodista escuchó los mensajes de afecto que le dedicaron y también recibió algunas sorpresas a través de audios que no esperaba.

Eugenia "Tuque" García" comienza su licencia maternal. Foto: Archivo. Foto: Leonardo Maine

"Mi esposo", dijo García sorprendida cuando reconoció la voz de su marido entre los mensajes. "Bueno gordi, te dejo este mensaje para desearte que tengas unas felices, entre comillas, vacaciones. Alfonso te espera para disfrutarte", dijo el esposo de la periodista. "Así que te esperamos en casa", agregó.

"Qué guachos son, cómo van a arrancar así", comentó García entre risas por el mensaje sorpresa del canal a la periodista, mientras intentaba contener la emoción.

También pusieron al aire mensaje de varios espectadores de Puesta a punto, que le mandaban cariños a la periodista que se convirtió en madre, en 2023 de Alfonso, y espera la llegada de Justina.

Así, García se toma una pausa de sus habituales tareas en la pantalla para vivir la llegada de una nueva etapa familiar. Su ausencia será temporal y, mientras tanto, sus compañeros le hicieron llegar sus buenos deseos en una despedida que tuvo emoción, cariño y alguna que otra sorpresa.