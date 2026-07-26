Tuque García recordó el escrache que le organizaron en Canal 12: "Amenazaron de muerte a mi hijo"

La periodista y conductora de Puesta a punto (Canal 12), Eugenia "Tuque" García, concedió una entrevista a Galería en la que repasó distintos episodios de su vida personal y profesional. Aunque habló de su presente, que la encuentra embarazada de su segunda hija, Justina, uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando recordó el escrache que le organizaron tras una polémica con fanáticos del grupo coreano BTS.

La comunicadora volvió sobre el episodio que se desató meses atrás, luego de referirse a los integrantes de la banda como "pelos pintados", una frase que generó una catarata de críticas en redes sociales y que, según contó, terminó escalando mucho más de lo que imaginó.

"La viví muy mal. Nunca me imaginé que fuese a tomar la magnitud que tomó. Me escribieron desde muchos países, le escribieron a mi familia, los insultaron. Se metieron con mi hermana, con mis primas que viven en Bogotá y con Jonhatan, mi esposo", recordó.

Según relató, incluso llegaron a convocar un escrache frente a Canal 12, lo que obligó a la empresa a activar un protocolo interno de seguridad.

"Se autoconvocaron en la puerta del canal un sábado a las seis de la tarde para hacer un escrache al que no fue ni una persona. Ameritó un protocolo interno en el canal. Podía quedar en la nada como podían haber venido 50 personas a la puerta del canal", expresó.

García aseguró que ese día entraba y salía del canal con miedo, aunque por fortuna no pasó a mayores. Reveló, además, que las amenazas también alcanzaron a su familia. "Hubo amenazas de muerte para mi hijo", contó.

Frente a esa situación, decidió reunir pruebas y presentar una denuncia. "Agarré 140 perfiles reales y los denuncié en Delitos Informáticos. Y ahora la Fiscalía está actuando en consecuencia, ya empezó a llamar a algunas de ellas. Va a ser importante para que quede el antecedente de que no es gratis amenazar a alguien por algo que dijo, que ni siquiera es algo malo", sostuvo.

La periodista Eugenia "Tuque" Garcia. Foto: Leonardo Maine

En otro tramo de la entrevista, la conductora habló del estrecho vínculo que mantiene con sus hermanos, Eva y Santiago, y recordó el difícil momento que atravesaron cuando sus padres decidieron separarse.

"Mis hermanos son la columna vertebral de mi vida. No hay forma de que resuelva algo sin ellos. Atravesamos juntos la separación de nuestros padres cuando yo tenía 15 años, mi hermana 17 y mi hermano 10. Se nos derrumbó la vida", confesó.

Contó que el divorcio fue completamente inesperado porque nunca habían visto discutir a sus padres, y que, para atravesar ese proceso, los tres hermanos comenzaron una terapia vincular, que los unió para siempre. "Sucedió hace 15 años, pero ese bloque que construimos es un lugar que siempre nos ilumina para llegar", cerró.