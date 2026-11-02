"Gran Hermano Uruguay": un jugador salió de placa y dos famosos fueron jurados de una prueba especial

El domingo 1° de noviembre se vivió una gala cargada de cultura, tradición y emociones en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) debido a una prueba especial. Además, hubo una noticia para los cuatro nominados: Bruno, Gustavo, Laura y Melanie. Eduardo "Colo" Gianarelli anunció cuál de ellos había sido salvado por decisión del público y logró salir de la placa. Se trata de Bruno, que continuará una semana más en la competencia, tras obtener apenas el 5% de los votos.

Pero esa no fue la única novedad de la noche. Los participantes celebraron un logro inédito desde que comenzó el reality: por primera vez superaron una prueba semanal y consiguieron el 100% del presupuesto para las compras de la casa. ¿El desafío? Armar una comparsa y recrear el espíritu del tradicional Desfile de Llamadas.

En una noche especial marcada por la presencia del candombe, la casa de Gran Hermano Uruguay se lució con su comparsa, entre tambores y personajes emblemáticos de este género: mama vieja, vedettes y escobero.

Luego de la actuación y la posterior votación del jurado de expertos —compuesto por la vedette y comunicadora Yessy López y Mathías Silva, director de Cuareim 1080—, el Colo ingresó a la casa y le dio la palabra a Esteban.

No fue casualidad: por ser un referente en la materia, fue el encargado de enseñar al resto de los participantes este género tradicional de la cultura nacional, desde cómo tocar el tambor hasta los movimientos característicos.

"Muy emocionante. No puedo negar que me generó cierta tensión esta tarea, y sobre todo cuando nos dijeron que había que encontrar un escobero, pero descubrimos un polifunción", dijo Esteban en relación a Juan Martín.

"Esto me movió mucho, estoy muy emocionado y orgulloso de los compañeros. Dejamos la competencia y todo de lado para este trabajo. Estoy orgulloso de lo que hicimos todos", expresó.

Acto seguido, el conductor les contó que el jurado había evaluado tres rubros: cuerda de tambores, baile e interpretación, y puesta en escena y desempeño. Luego les anunció el puntaje obtenido: 47 de los 60 puntos totales.

La comparsa de Gran Hermano Uruguay. Foto: captura de pantalla de YouTube

Apenas supieron que Gran Hermano exigía un mínimo de 40 puntos para aprobar el presupuesto, los concursantes saltaron y se fundieron en abrazos al celebrar que habían conseguido el 100% del dinero para las compras semanales. Hasta entonces, habían perdido todas las pruebas anteriores.

Al volver al piso, Mathías Silva resaltó el compromiso de los participantes a la hora de abordar el desafío: "Estaban preocupados porque no fuese una burla y a partir de ahí, se soltaron".

"Me siento orgullosa de lo que hicieron ahí adentro", remarcó Yessy López.

Con la salvación de Bruno, la placa de nominados quedó integrada por Melanie, Laura y Gustavo. Mañana lunes se conocerá quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano. Quienes quieran votar pueden hacerlo por SMS al 7020, enviando la palabra voto seguida del nombre del participante que quieren que deje la competencia.