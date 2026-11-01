Ex "Gran Hermano Uruguay" reveló que hay temas prohibidos en la casa: "Si hablábamos, nos decían que no se podía"

Matías Catán, participante eliminado la semana pasada de Gran Hermano Uruguay, reveló algunas de las restricciones temáticas que debían respetar los participantes durante sus conversaciones en el reality de Canal 10. Entre los temas que no podían abordar libremente figuraba el fútbol, una de las grandes pasiones del exparticipante, reconocido hincha de Nacional.

De visita en La mañana del fútbol, el programa radial conducido por Federico Buysan, Catán contó detalles de su experiencia en el encierro y confirmó que los participantes recibían advertencias cuando las conversaciones giraban hacia determinados asuntos, especialmente los relacionados con el fútbol uruguayo.

"Empezábamos a hablar de fútbol, ponele que cinco o diez minutos, y después nos decían: 'No se puede hablar de eso'", reveló el exjugador, quien explicó que en ocasiones intentaban extender las conversaciones hasta que llegaba una indicación de parte de la voz de Gran Hermano para cambiar de tema. "Hablábamos hasta el límite, hasta ver dónde nos paraban", agregó.

Según su testimonio, las restricciones alcanzaban las referencias a determinados futbolistas famosos y equipos, aunque había cierto margen para intercambiar opiniones sobre figuras internacionales.

"En un momento empezamos a hacer una ronda de nombres de cuadros europeos", recordó.

Entre los debates que consiguieron mantener, Catán recordó uno sobre los grandes delanteros de la historia. "Pensamos que Lucho Suárez es el mejor nueve del siglo XXI, pero también está el gordo Ronaldo", comentó. También llegaron a discutir si Diego Maradona había sido mejor futbolista que Lionel Messi.

Sin embargo, las conversaciones futboleras tenían sus límites y, según explicó, debían interrumpirlas cuando recibían una advertencia.

Las declaraciones de Catán se suman a los testimonios de otros exparticipantes del reality, que han señalado que dentro de la casa también existen restricciones para abordar cuestiones políticas y otros asuntos capaces de generar discusiones o posiciones enfrentadas, entre ellos o en la propia audiencia. Los participantes aceptan estas restricciones antes de ingresar al reality.

Matías Catán. Foto: Ignacio Sánchez.

Su pasión por Nacional y la insólita coincidencia con su eliminación

Durante la entrevista, Catán también dejó en claro su fanatismo por Nacional y bromeó con una particular coincidencia entre su permanencia en el reality y los resultados deportivos del equipo tricolor.

"Soy hincha a muerte de Nacional desde 1995, o sea, desde mi nacimiento", aseguró.

Acto seguido, lanzó una observación que despertó las risas de los integrantes del programa: "Cuando yo entré en la casa, Nacional ganó todos los partidos. Salgo de la casa y perdemos contra Liverpool. ¡Métanme de vuelta, carajo!".

El exparticipante reconoció que, mientras estaba nominado, le hubiera gustado pedir el apoyo de los hinchas de Nacional, pero las restricciones del formato le impedían hacer referencias de ese tipo.

También contó que durante el encierro intentaba obtener alguna información deportiva, aunque el aislamiento era prácticamente absoluto. "Estás totalmente aislado, mil por ciento aislado", describió.

De hecho, recién después de su eliminación comenzó a enterarse de diferentes acontecimientos futbolísticos que habían ocurrido mientras permanecía en la casa.

Una de las primeras noticias que recibió fue precisamente la derrota de Nacional frente a Liverpool. Según relató, un productor se lo comunicó durante la madrugada, poco después de abandonar el reality.

"Me dijo: 'Tranquilo con Nacional, estamos bien, pero justo perdimos ahora con Liverpool y capaz que se nos fue el Clausura'. Yo estaba eliminado y caí con esa información a la una de la mañana", recordó entre risas.

La paranoia del encierro y una señal que interpretó malCatán también describió cómo la falta de contacto con el exterior puede llevar a los participantes a interpretar cualquier detalle cotidiano como una señal relacionada con el juego.

Matías Catán. Foto: Ignacio Sánchez.

En su caso, recordó una actividad gastronómica en la que se presentó un plato denominado "Tacos de atún El Gobernador", elegido mediante una votación del público.

Como es fanático del atún y dentro de la casa lo apodaban "Prócer", llegó a convencerse de que aquella elección era un mensaje de apoyo de los espectadores.

"Yo asocié que, como me gusta el atún, la gente me estaba eligiendo para quedarme en la casa", explicó.

La realidad terminó siendo muy diferente: Catán fue eliminado con el 92,12% de los votos en su contra, una cifra negativa récord.

Pese a la frustración por su salida, el exparticipante aseguró que disfrutó intensamente su experiencia en Gran Hermano Uruguay.

"Creo que fui feliz todos los días, menos el día que salí, porque estaba re quemado. Yo me quería quedar", confesó.