Lali Espósito mostró las primeras fotos de su boda con Pedro Rosemblat y se burló de una foto retocada con IA

El hermetismo que rodeó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat llegó a su fin este domingo, cuando la cantante compartió sus primeras publicaciones después de la boda celebrada el sábado en Buenos Aires. Sin embargo, antes de mostrar las imágenes oficiales de la ceremonia, la artista decidió burlarse de una fotografía filtrada que había sido modificada con inteligencia artificial y que terminó convirtiéndose en motivo de bromas en las redes sociales.

Todo comenzó con una imagen tomada desde lo alto de un edificio cercano a Casa Carlos, la casona del barrio porteño de San Telmo donde la pareja dio el sí. La fotografía, difundida el sábado por la tarde, permitió observar a los novios frente al altar, aunque la distancia impedía distinguir con claridad sus rostros.

La curiosidad por conocer cómo lucían Lali y Pedro llevó a que algunas versiones de la imagen fueran procesadas con herramientas de inteligencia artificial para mejorar su definición. El resultado, sin embargo, estuvo lejos de lo esperado: los rostros de ambos quedaron completamente deformados, con facciones irreconocibles que rápidamente se volvieron virales.

Lejos de molestarse por la situación, Lali aprovechó el episodio para divertirse con sus seguidores. Este domingo por la tarde, la cantante compartió en sus historias de Instagram una captura de la fotografía alterada y escribió: "¡Nos casamos!".

Pero no se quedó ahí. En una segunda publicación amplió su propio rostro, completamente distorsionado por el retoque digital, y agregó con ironía: "Que felicidad". Luego hizo lo mismo con la cara de su flamante esposo, a quien le dedicó otro mensaje humorístico: "Te amo pedr$&@".

Lali se burla de la foto hecha con IA de su casamiento.

Las publicaciones llegaron después de una ceremonia que la pareja había mantenido bajo estricta reserva. Durante buena parte del sábado, los invitados evitaron compartir fotografías del festejo, mientras un operativo de seguridad controlaba los accesos al lugar.

Las primeras fotos oficiales y el mensaje de Lali Espósito

Después de las bromas, la artista finalmente decidió compartir imágenes de su casamiento con Rosemblat. En una publicación conjunta de Instagram, los recién casados mostraron varias fotografías en las que aparecen sonrientes, abrazados y cómplices, y acompañaron las postales con un mensaje dedicado a quienes celebraron su unión.

"¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", escribió Lali. La publicación concluyó con una declaración breve y contundente: "Aguante el amor".

Lali y Pedro Rosemblat cortan la torta de su casamiento.

Las imágenes permitieron conocer nuevos detalles de la celebración y despertaron numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores, que durante las horas anteriores habían tenido que conformarse con fotografías tomadas a la distancia y registros de los invitados.

El famoso que casó a Lali y Pedro Rosemblat

Mientras se conocían las primeras fotografías, también trascendió otro detalle de la ceremonia: Martín Rechimuzzi, actor y humorista argentino, fue el encargado de conducir el casamiento.

"Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre", escribió en Instagram junto a una fotografía en la que aparece vestido con un elegante traje gris de tres piezas.

Su participación tuvo un significado especial porque el humorista había sido una figura importante en el acercamiento entre Lali y Pedro. Ambos comenzaron su relación después de coincidir en una fiesta de Halloween en 2023, una fecha que quisieron recuperar para celebrar su matrimonio exactamente tres años después.

Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Dillom y Juliana Gattas, mientras que la organización de la celebración estuvo a cargo de Claudia Villafañe.

También se conocieron algunos de los recuerdos que recibieron los asistentes. Uno de ellos fue una remera con la frase "Ni en pedo me caso", en referencia a una antigua declaración de Lali sobre el matrimonio. Otro fue un encendedor con la inscripción "Yo fui al casamiento del novio de Lali", una broma sobre la popularidad de la cantante.

La celebración estuvo así atravesada por el humor, tanto dentro como fuera de la casona. Y después de mantener su boda lejos de las cámaras, Lali terminó convirtiendo la única fotografía filtrada en un chiste compartido con sus seguidores.

Solo entonces mostró las imágenes que realmente quería hacer públicas. Y lo hizo con una frase que resumió el espíritu de la celebración: "Aguante el amor".