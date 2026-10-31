Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los looks y los invitados famosos

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ocupa el centro de la escena en las plataformas digitales durante esta jornada de sábado. A pesar del hermetismo inicial, las redes sociales reflejan minuto a minuto las novedades del evento en San Telmo (Buenos Aires).

Pasadas las 16.00, la captura de una toma aérea se volvió viral y permitió a los fanáticos observar el altar montado sobre el césped de la antigua casona elegida por los novios en este día tan especial y sus soñados estilos para caminar al altar. Esta imagen trascendió el estricto cerrojo terrestre impuesto en la zona.

Para la ocasión, Lali eligió un vestido largo de color blanco, con breteles finos, una silueta sencilla y una falda de caída fluida. La artista llevó el cabello suelto, con ondas suaves, y apostó por una imagen alejada de los vestuarios extravagantes que suele utilizar sobre el escenario. Rosemblat, por su parte, lució un traje beige de saco cruzado, combinado con una camisa clara.

La primera fotografía también dejó ver la ambientación del lugar. El altar estaba instalado en un jardín rodeado de abundante vegetación, con arreglos florales en tonos claros, alfombras sobre el césped, sillones y sombrillas blancas. La pareja eligió una estética romántica y descontracturada, con una ceremonia al aire libre.

El lugar elegido fue Casa Carlos, una propiedad de arquitectura tradicional porteña, con patios, galerías y un amplio espacio verde. La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, quien desde hace años trabaja en la producción de eventos privados mediante su empresa Plan V.

La reserva alrededor del casamiento fue tal que en las inmediaciones se instalaron vallados para controlar la circulación. También trascendió que los invitados y el personal debían presentar códigos QR para ingresar al recinto. Sin embargo, el operativo no impidió que las imágenes tomadas desde el aire llegaran a las redes sociales.

La historia de amor, iniciada en una fiesta de Halloween durante 2023, sumó hoy, exactamente tres años después, un nuevo capítulo que movilizó a los fanáticos. Por tal motivo, la primera imagen de Pedro y Lali como marido y mujer surgió en X, gracias a la difusión de los usuarios y la réplica de diversos periodistas y medios.

SE CASARON LALI Y PEDRO DIERON EL SI https://t.co/bRN7mcbu1e — Angielatorre (@AngelesLat17052) October 31, 2026

La celebración reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino, entre ellas algunas de las amistades más cercanas que Lali conserva desde sus primeros años en televisión.

Una de las presencias que más llamó la atención fue la de Peter Lanzani, expareja de la cantante, con quien compartió elenco en Casi Ángeles. Aunque su relación sentimental terminó hace años, ambos mantienen un vínculo de amistad y el actor estuvo presente en una de las jornadas más importantes de la vida de Lali.

Peter Lanzani llegando al casamiento de Lali ❤️🥺 https://t.co/lVQYKI6FMi — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2026

También llegaron Cande Vetrano, Mery del Cerro y Justina Bustos, además de Juliana Gattas, integrante de Miranda!, y el rapero Dillom, quien colaboró musicalmente con la artista en canciones como "La carie" y "33".

Cande Vetrano, Juliana Gattas, Dillom, Peter Lanzani y Betular, algunos de los invitados al íntimo casamiento de Lali y Pedro Rosemblat. https://t.co/bVFSORIhiU — ComunicAr (@Comunicar_Ar) October 31, 2026

Entre los asistentes también se encontraba el pastelero Damián Betular, cuya presencia despertó comentarios sobre la torta nupcial y la mesa dulce. Asimismo, estuvieron Majo Riera, madre de la cantante, y otros integrantes de la familia, entre ellos sus hermanos Anita y Patricio Espósito.

Las imágenes de los invitados comenzaron a circular durante la tarde, mientras Mery del Cerro también compartía algunas postales de los preparativos. La llegada de las celebridades permitió conocer parte de una lista que los novios habían decidido mantener bajo reserva.

La Nación/GDA