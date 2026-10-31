Lali Espósito y Pedro Rosemblat: así es la lujosa casona "secreta" de Buenos Aires donde se casará la pareja

Una boda rodeada de "secretos" con una pareja muy querida por el ambiente artístico, por la prensa y por el público. No se sabía la fecha. No se sabía el lugar. No se sabía quién le estaba haciendo el vestido a la novia o qué look tendrá el novio. No se sabía ni quiénes ni cuántos invitados recibieron la participación. Pero la información se filtró.

En el programa LAM revelaron que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el sábado 31 de octubre en una casona antigua de San Telmo. Es más: en las últimas horas se empezaron a viralizar fotos de los invitados llegando al lugar. La lista incluye a cantantes como Dillom, Juliana Gattas y Peter Lanzani.

Se trata de una de las bodas más esperadas del año, al igual que la de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que será en diciembre (y están invitados a la de Lali y Pedro). Y la fecha elegida no es casualidad: la cantante y el creador del streaming Gelatina se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y este sábado, tres años después, coincide la “noche de brujas” con el día elegido para su casamiento.

El cronista de LAM, Fede Flowers, hizo un móvil desde la puerta, asegurando que Rosemblat se encontraba en el interior de la propiedad, y dijo: “Es una casona antigua en pleno corazón de San Telmo que se caracteriza por realizar eventos poco tradicionales porque mezcla la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación. Muy a lo San Telmo. Muy a lo Lali y Pedro”.

Casa Carlos en San Telmo.

Durante una entrevista reciente en la entrega de los premios Billboard a la música latina, Lali dijo: “A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, aseguró en su charla con el medio mexicano Frontera. Además, reafirmó que la boda tendrá un perfil íntimo, lejos de una fiesta multitudinaria, y que estará pensada para compartir con sus seres queridos.

Casa Carlos en San Telmo.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó sobre el festejo que prepara junto al periodista y conductor que en pocas horas será su marido.

Casa Carlos se presenta como una propuesta que rompe con los tradicionales salones de eventos en Buenos Aires. A primera vista, su fachada no revela la magnitud de la experiencia que aguarda en su interior. Al cruzar el umbral, el lugar desvela su verdadera identidad: un inesperado oasis urbano que fusiona la arquitectura clásica porteña con una exuberante vegetación, creando una atmósfera que sorprende y cautiva a sus visitantes.

La estructura responde a la de una clásica “casa chorizo” que fue transformada para crear un lugar completamente apartado del ritmo de la ciudad. Las paredes de ladrillo a la vista, los detalles de diseño y la cuidada iluminación complementan el entorno natural.

Casa Carlos en San Telmo.

La Nación/GDA