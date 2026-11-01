La emoción de una figura de Canal 12 por el nacimiento de su hija y las fotos que eligió para presentarla

Este año, la dulce espera reunió a tres integrantes de Puesta a punto (Canal 12). Eugenia "Tuque" García ya se encuentra de licencia maternal y aguarda la llegada de Jacinta, su segunda hija; mientras que Patricia Madrid se convertirá en mamá por primera vez en los próximos meses. El primero de este equipo en recibir a su primogénita fue Bernardo Wolloch, quien anunció el nacimiento de Allegra con un tierno mensaje en redes sociales.

"Hija, bienvenida al mundo. Mundo, bienvenida al hija", escribió el periodista, que acompañó la publicación con una selección de fotografías de los primeros días junto a la beba.

En algunas aparece cargándola, en otra se ven las manos de padre e hija y también compartió una postal de ambos descansando juntos. La secuencia incluyó además una imagen de Allegra en el cochecito mientras él disfrutaba de una copa de vino mirando televisión y otra en la que aparece junto a su gato.

El posteo generó múltiples reacciones y superó los 5.500 'me gusta'. Entre los mensajes de felicitación y bienvenida se destacaron los de varios colegas y amigos, como Emiliano Wigman, el periodista de Telemundo que lo está reemplazando durante su licencia paternal. También lo saludaron sus compañeras Patricia Madrid y Tuque García, además de su exjefe Ignacio Álvarez.

El nacimiento de Allegra corona una etapa de cambios que Wolloch había adelantado en una reciente entrevista con Sábado Show. Contó que había decidido bajar el ritmo profesional para encarar esta nueva etapa.

Bernardo Wolloch junto a su primogénita Allegra. Foto: @bernardowolloch

De esta manera, cerró su ciclo de cinco años en la Cacería de chantas, el segmento que comenzó en Santo y seña (Canal 4), y continuó en el streaming Todo se sabe, y también hizo una pausa en Se arregla el mundo (Ola Stream), proyecto del que es fundador.

En esa misma nota, reveló que la elección del nombre de su hija tuvo una búsqueda particular: junto a su esposa querían uno de origen judío, de la corriente turca y española, hasta que encontraron Allegra.

Sobre la paternidad, el periodista había contado que estaba muy entusiasmado con el desafío y que no sentía miedo. "Creo que nos vamos a adaptar y acomodar. Tenemos además el apoyo de los abuelos y una familia incondicional", había dicho.